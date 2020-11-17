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【港股市況】ATMXJ齊挫恒指中午僅升28點　農夫山泉半日升逾6%創新高

股市 12:10 2020/11/17

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新冠肺炎疫苗研發再有新進展， 利好大市氣氛。美股三大指數全線上升，道指及標指升逾1%兼創收市新高。港股ADR普遍造好，日股今早造好，韓股變動不大，台股上升。

焦股股份

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【12：05】新經濟股偏軟，拖累大市表現。恒指中午升28點，午收26410點。科指挫2.3%，報7889點。騰訊 （00700） 半日跌1.8%，午收586元；京東 （09618） 半日挫6.5%，午收343.8元；小米 （01810） 半日跌5.1%，報23.9元；阿里巴巴 （09988） 半日跌0.6%，報252.6元。

【11：55】恒大 （03333） 再回購股份，但今日股價照跌逾2%。恒大於周一（16日）購回300萬股股份，佔已發行總股本的0.0225%，每股價格為16.92元至17.48港元，總額為5193.09萬元。

【11：30】受科技股拖累，恒指未隨美股造好，最新報26382點，僅升1點。騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾2%，最新報585元；美團 （03690） 跌近4%，報305.8元。

【11：28】農夫山泉 （09633） 股價續漲，盤中高見44.7元，創新高，最新報43.6元，升5.8%。

【11：20】航運股領漲，東方海外  （00316） 現升9.5%，報52元；中遠海控  （01919） 現升7.9%，報6.82元；招商局  （00144）  升0.4%，報10.06元。中遠海運港口  （01199）  升1.5%，報5.44元；中遠海能  （01138） 現升0.9%，報3.31元；中集集團  （02039） 現升1.5%，報12.3元。

【RCEP】全球最大貿易協定RCEP簽署　成員國佔全球GDP、人口、貿易總額約三分之一

【10：31】國際油價上升，油股造好，中石油 （00857） 現升5.7%，報2.56元，成交額2.9億元；中石化 （00386） 現升1.7%，報3.64元；中海油 （00883） 現升2.2%，報8.87元，盤中高見8.99元。

【10：19】華為宣布出售旗下榮耀手機業務，小米 （01810） 股價受壓，現跌3.8%，報24.25元，成交額11.5億元。榮耀與小米手機均價接近，此前天風證券分析師郭明錤曾明言，若華為分拆及出售榮耀手機業務，對小米的衝擊也是最大。

【小米股價】華為出售手機榮耀品牌　30餘家代理商、經銷商接手

【小米股價】華為分拆榮耀　為何小米最傷？

【10：07】新經濟股偏軟，恒生科技指數最新跌1.92%，報7920.9點。騰訊 （00700） 最新報589.5元，跌1.3%；京東 （09618） 跌7.5%，報340元；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，報253.4元；美團 （03690） 跌1.6%，報313.4元；小米 （01810） 跌3.8%，報24.25元。

【京東業績】京東績優惟股價挫逾8% 上季盈利增8成 80%用戶來自低綫城市（第四版）

【10：01】Tesla（美：TSLA）獲宣布納入標準普爾500指數，盤後升逾13%。本港上市的Tesla概念股亦造好，贛鋒鋰業  （01772） 再破頂，現升1.6%，報63.55元，盤中高見65.3。另外，比亞廸  （01211）  現升0.4%，報180.6元；恒大汽車  （00708） 升1.5%，報24.4元。

【Tesla】Tesla獲宣布納入標普500指數　4000億大換馬撞上美股結算日恐大震動　指數供應商緊急諮詢

【09：48】新冠肺炎疫苗研發再有新進展，航空股領漲，國泰 （00293） 最新升6.7%，報6.85元，盤中高見6.9元；東方航空 （00670） 最新報3.62元，升2.6%；南方航空 （01055） 最新升2.3%，報4.82元；國航 （00753） 升4.1%，報6.29元。

【疫苗受惠股】憧憬經濟復甦　航空股起飛、國泰曾彈逾7%

【09：30】iBond 2020  （04239） 最新報103.05元。

【開市9點半】iBond今日正式掛牌　升幅隨時歷來最低？

【09：20】恒指高開133點，報26515。新經濟股普遍偏軟，騰訊 （00700） 低開0.2%，報596元；京東 （09618） 低開7.9%，報339元；美團 （03690） 低開1%，報315元；阿里巴巴 （09988） 高開0.4%，報255元。

【09：15】人民幣兌美元中間價今早報6.5762兌，較上日中間價上調286點子，是2018年6月27日以來最高。

【09：15】11月期指高開170點，報26542點；12月期指高開132點，26505點。

【09：03】台股早段升逾1%。

【08：10】日股上升，早段升0.46%，日經指數突破26000點；南韓股市初段變動不大。

編輯：吳敏芳

中國國航（00753） 中國東方航空（00670） 國泰航空（00293） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 美股 新經濟 南方航空（01055） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）

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