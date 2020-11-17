【港股市況】新經濟股軟科指跌近2%小米挫近4%　國泰漲逾6%

新冠肺炎疫苗研發再有新進展， 利好大市氣氛。美股三大指數全線上升，道指及標指升逾1%兼創收市新高。港股ADR普遍造好，日股今早造好，韓股變動不大，台股上升。

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【10：31】國際油價上升，油股造好，中石油 （00857） 現升5.7%，報2.56元，成交額2.9億元；中石化 （00386） 現升1.7%，報3.64元；中海油 （00883） 現升2.2%，報8.87元，盤中高見8.99元。

【10：19】華為宣布出售旗下榮耀手機業務，小米 （01810） 股價受壓，現跌3.8%，報24.25元，成交額11.5億元。榮耀與小米手機均價接近，此前天風證券分析師郭明錤曾明言，若華為分拆及出售榮耀手機業務，對小米的衝擊也是最大。

【10：07】新經濟股偏軟，恒生科技指數最新跌1.92%，報7920.9點。騰訊 （00700） 最新報589.5元，跌1.3%；京東 （09618） 跌7.5%，報340元；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，報253.4元；美團 （03690） 跌1.6%，報313.4元；小米 （01810） 跌3.8%，報24.25元。

【10：01】Tesla（美：TSLA）獲宣布納入標準普爾500指數，盤後升逾13%。本港上市的Tesla概念股亦造好，贛鋒鋰業 （01772） 再破頂，現升1.6%，報63.55元，盤中高見65.3。另外，比亞廸 （01211） 現升0.4%，報180.6元；恒大汽車 （00708） 升1.5%，報24.4元。

【09：48】新冠肺炎疫苗研發再有新進展，航空股領漲，國泰 （00293） 最新升6.7%，報6.85元，盤中高見6.9元；東方航空 （00670） 最新報3.62元，升2.6%；南方航空 （01055） 最新升2.3%，報4.82元；國航 （00753） 升4.1%，報6.29元。

【09：30】iBond 2020 （04239） 最新報103.05元。

【09：20】恒指高開133點，報26515。新經濟股普遍偏軟，騰訊 （00700） 低開0.2%，報596元；京東 （09618） 低開7.9%，報339元；美團 （03690） 低開1%，報315元；阿里巴巴 （09988） 高開0.4%，報255元。

【09：15】人民幣兌美元中間價今早報6.5762兌，較上日中間價上調286點子，是2018年6月27日以來最高。

【09：15】11月期指高開170點，報26542點；12月期指高開132點，26505點。

【09：03】台股早段升逾1%。

【08：10】日股上升，早段升0.46%，日經指數突破26000點；南韓股市初段變動不大。

編輯：吳敏芳