【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股靠穩　中概股急挫　夜期收市轉升34點（不斷更新）

新冠肺炎疫苗研發再有新進展， 利好大市氣氛。恒指高開逾百點後，倒跌最多42點，最終收市升33點或0.1%，報26415點。市場再炒舊經濟股份，航空、航運股再落鑊，油股強勢，中石油 （00857） 全日升逾4%，惟新經濟股偏軟，ATMXJ全綫下挫，其中京東 （09618） 績後一度跌逾8%，小米 （01810） 跌逾4%，為表現最差藍籌。

ADR報價 折算港元 與港比較 騰訊ADR 581.63 +0.02% 阿里巴巴ADR 248.93 -0.3% 京東ADR 337.14 -1.4% 滙豐ADR 38.63 -1.6%

中概股急挫，彭博報道指，美證監擬要求中概股使用美國標準的審計標準，作二度審計，以覆核財報 愛奇藝 23.71 -14.6% 陸金所 15.01 -23.9% 拼多多 132.37 -6.8% 百度 144.04 -2.6%

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【03：00】夜期收市升34點，收報26453點，高水38點。

【01︰20】夜期轉升11點，報26430點，高水15點。

【23：23】夜期跌74點。

【23：03】李小加︰港交所是中國公司上市首選 中概股回流可對沖風險

【23：03】恒指夜期跌117點，低水113點。

【22：30】美股開市，恒指夜期跌118點。道指跌346點，標指跌0.8%，納指跌0.2%。

【21：39】夜期跌102點。

【21：24】基辛格表示，拜登應立即修補與中國的關係，否則面臨一場危機，甚至升級為軍事衝突。

基辛格指出，除非就合作奠定一定的基礎，否則世界會陷入類似第一次世界大戰的災難，由於現今軍事科技使得危機比以前更難控制，美國和中國正逐漸向互相對抗逼近，以對抗方式開展外交。

【21：05】英國前首相貝理雅指出，對於新一屆美國政府，中國問題最大的挑戰是確定一個與中國相處的戰略框架，而不是對中國的行動臨時性地作出反應。希望中國開放經濟的同時，政治體系也能一同開放。

【21：00】美國前總統克林頓指，中國因為領導人定期的更替，舊的中國制度仍能保證有足夠的辯論、發揮及開放性。克林頓續指，現在看來，中國當今領導人實際上打算終身執政，這讓事情有了改變，但我們不應假設這一切會很糟糕，而不去努力變得更好。

對於香港問題存在明顯分歧，但在氣候問題及新冠疫情上，需要迫切合作。（彭博）

【20：55】新加坡總理李顯龍在彭博創新論壇指：我們都想同美國合作，也想和其他充滿活力的經濟體合作，東南亞國家不希望被迫在美國和中國之間作決擇。

李顯龍稱，對香港局勢表示關注，希望香港可以安定下來，進入新常態。（彭博）

【20：52】國家主席習近平：環球經濟正經歷30年代大蕭條以來最嚴重的衰退。並同時經歷百年來最嚴重的傳染病大流行。倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，通過協商和談判化解分歧，反對干涉內政、反對單邊主義和長臂管轄，共同營造和平穩定的發展環境。（彭博）

【20：27】標普指，全球銀行業明年處境，可能比今年更艱難，指當前有1/3的銀行評級展望為負面，支援措施不會一直延長，當措施取消，即使已開始復甦，銀行的資產質素會得到更真實的反映。

關注：（1）疫情、（2）銀行與貸款人的措施延續、（3）企業破產上升、（4）房地產市場疲弱，拖累銀行信貸質量。

【19：54】滬港通6周年 北水累計淨流入1.6萬億 港交所：續擴投資範圍

【19：53】萬國數據第三季虧損擴大

【19：51】恒指夜期倒跌35點，報26384點，低水31點。

【18：18】恒指夜期升2點，報26421點，高水6點。

【16：12】恒指全日收報26415點，升33點。新經濟股下挫，騰訊 （00700） 全日跌2.6%，收報581.5元；美團 （03690） 跌4.8%，報303元；京東 （09618） 挫7.1%，最報341.8元；小米 （01810） 跌4.4%，報24.1元；阿里巴巴 （09988） 跌1.7%，報249.8元，失守250元關口；另外比亞迪電子 （00285） 跌3.4%，報35.35元。恒生科技指數跌1.8%，全日收7933報。

長和 （00001） 5連升，全日升5.1%，報58元；本地地產股亦造好，恒地 （00012） 、升1.8%、新地 （00016） 升2.2%。另外，建行 （00939） 升1.5%，收報6元；平保 （02318） 升1.3%，報87.9元；友邦 （01299） 升2%，收89.2元。

【16：00】ATMXJ齊挫，恒指U盤僅升15點報26397點。滙豐建行平保升約1%撑市、航運股造好、比亞迪跌半成。

【15：47】長和 （00001） 落實售歐鐵塔資產後，股價造好。該股已5連升，最新報57.65元，升4.5%，收復50天線。

【15：11】中國平安 （02318） 造好，盤中高見88.9元，曾逼近90元，現報88.3元，升1.8%。

【15：01】新經濟股弱，市場挾RCEP概念，再炒舊經濟股，航運股造好。中遠海控 （01919） 升7.4%；中遠海發 （02866） 抽高7.9%；東方海外 （00316） 升7.6%；勝獅貨櫃 （00716） 抽高14.6%；中遠海能 （01138） 揚2.1%；太平洋航運 （02343） 升3.2%。

中遠海運港口 （01199） 漲2.6%；招商局港口 （00144） 升1.2%；天津港發展 （03382） 抽高8.6%；廈門港務 （03378） 揚5.3%；大連港 （02880） 漲1.3%。

【14：06】美團 （03690） 跌幅擴大，現跌7%，最新報296元，跌穿300元關口，成交額71.2億元。

【13：30】ATMXJ午後跌幅擴大，累恒指轉跌。騰訊 （00700） 最新跌2.2%，報584元；美團 （03690） 跌5.5%，報301元；京東 （09618） 挫6.8%，最報342.8元；小米 （01810） 跌5.6%，報23.8元；阿里巴巴 （09988） 跌1.4%，報250.4元。

恒生指數現跌21.9點，報26359點。

【13：28】太古 （00019） 分拆風電站業務於挪威上市，股價現升3.2%，報43.95元。

【13：06】比亞廸 （01211） 股價下挫，現跌逾3.1%，最新報174.3元。但其他車股造好，吉利 （00175） 現升2.4%，報21.35元；恒大汽車 （00708） 現升1.2%，報24.35元。

【12：05】新經濟股偏軟，拖累大市表現。恒指中午升28點，午收26410點。科指挫2.3%，報7889點。騰訊 （00700） 半日跌1.8%，午收586元；京東 （09618） 半日挫6.5%，午收343.8元；小米 （01810） 半日跌5.1%，報23.9元；阿里巴巴 （09988） 半日跌0.6%，報252.6元。

【11：55】恒大 （03333） 再回購股份，但今日股價照跌逾2%。恒大於周一（16日）購回300萬股股份，佔已發行總股本的0.0225%，每股價格為16.92元至17.48港元，總額為5193.09萬元。

【11：30】受科技股拖累，恒指未隨美股造好，最新報26382點，僅升1點。騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾2%，最新報585元；美團 （03690） 跌近4%，報305.8元。

【11：28】農夫山泉 （09633） 股價續漲，盤中高見44.7元，創新高，最新報43.6元，升5.8%。

【11：20】航運股領漲，東方海外 （00316） 現升9.5%，報52元；中遠海控 （01919） 現升7.9%，報6.82元；招商局 （00144） 升0.4%，報10.06元。中遠海運港口 （01199） 升1.5%，報5.44元；中遠海能 （01138） 現升0.9%，報3.31元；中集集團 （02039） 現升1.5%，報12.3元。

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【10：31】國際油價上升，油股造好，中石油 （00857） 現升5.7%，報2.56元，成交額2.9億元；中石化 （00386） 現升1.7%，報3.64元；中海油 （00883） 現升2.2%，報8.87元，盤中高見8.99元。

【10：19】華為宣布出售旗下榮耀手機業務，小米 （01810） 股價受壓，現跌3.8%，報24.25元，成交額11.5億元。榮耀與小米手機均價接近，此前天風證券分析師郭明錤曾明言，若華為分拆及出售榮耀手機業務，對小米的衝擊也是最大。

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【10：07】新經濟股偏軟，恒生科技指數最新跌1.92%，報7920.9點。騰訊 （00700） 最新報589.5元，跌1.3%；京東 （09618） 跌7.5%，報340元；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，報253.4元；美團 （03690） 跌1.6%，報313.4元；小米 （01810） 跌3.8%，報24.25元。

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【10：01】Tesla（美：TSLA）獲宣布納入標準普爾500指數，盤後升逾13%。本港上市的Tesla概念股亦造好，贛鋒鋰業 （01772） 再破頂，現升1.6%，報63.55元，盤中高見65.3。另外，比亞廸 （01211） 現升0.4%，報180.6元；恒大汽車 （00708） 升1.5%，報24.4元。

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【09：48】新冠肺炎疫苗研發再有新進展，航空股領漲，國泰 （00293） 最新升6.7%，報6.85元，盤中高見6.9元；東方航空 （00670） 最新報3.62元，升2.6%；南方航空 （01055） 最新升2.3%，報4.82元；國航 （00753） 升4.1%，報6.29元。

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【09：30】iBond 2020 （04239） 最新報103.05元。

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【09：20】恒指高開133點，報26515。新經濟股普遍偏軟，騰訊 （00700） 低開0.2%，報596元；京東 （09618） 低開7.9%，報339元；美團 （03690） 低開1%，報315元；阿里巴巴 （09988） 高開0.4%，報255元。

【09：15】人民幣兌美元中間價今早報6.5762兌，較上日中間價上調286點子，是2018年6月27日以來最高。

【09：15】11月期指高開170點，報26542點；12月期指高開132點，26505點。

【09：03】台股早段升逾1%。

【08：10】日股上升，早段升0.46%，日經指數突破26000點；南韓股市初段變動不大。

編輯：吳敏芳