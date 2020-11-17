太古分拆風電站服務於挪威上市刺激股價升逾3%　料套現最多約15億元

▲ 太古分拆風電站服務於挪威上市 料套現最多約15億元

太古 （00019） 就分拆附屬Swire Blue Ocean A/S（已更名為Cadeler）宣布，Cadeler已於挪威宣布進行首次公開發售，是次IPO出售的股份包括Cadeler將予發行的新股及太古海洋開發出售的舊股。 若太古海洋開發按價格範圍的上限出售首次公開發售條款預計的最高數量股份，太古海洋開發的所得款項總額估計約為1.87億美元（約14.5億港元）。

太古股價升逾3%，曾高見44.25元。

若以價格下限出售首次公開發售條款預計的最低數量股份，太古海洋開發的所得款項估計為1.6億美元（約12.4億元）。完成後，太古海洋開發將不會持有Cadeler超過 50%股份。

Cadeler主要業務是為離岸風力發電站安裝發電站扇葉及基座，以及為北歐水域的離岸風力發電業提供操作及維修服務、住宿、桅杆安裝以及移除及拆解服務。

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編輯：吳敏芳