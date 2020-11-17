【股神巴菲特】巴郡押注四大藥廠　減持蘋果股份

▲ 巴菲特押注四大藥廠。

股神巴菲特（Warren Buffett）旗艦投資公司巴郡（Berkshire Hathaway）披露，公司持有4大藥廠股權。另外，巴郡減持蘋果股權。美國藥廠輝瑞及德國公司BioNTech（美︰BNTX）共同研發的新冠肺炎疫苗「BNT162b2」第三期臨床測試結果顯示，其效用率逾90%。

巴郡公布截至9月底止第三季投資組合變化，顯示集團在期內購入Abbvie（ABBV）、默克（MRK）、輝瑞（PFE）與百時美施貴寶（Bristol-Myers Squibb）等4間藥廠股份，相關股份市值為19.36億美元（約151億港元）。巴郡同時也披露，首度持有電訊集團T-Mobile US股份，涉及價值2.8億美元。

另外，巴郡減持蘋果3600萬股，相當於3.7%的持股量。巴郡沽售近95%的摩根大通持股，由2200萬股降至少於100萬股，價值逾20億美元。集團也減持富國銀行、PNC與M&T銀行持股，以及沽清Costco市值逾13億美元的持股。巴郡也減持40%的Barrick Gold持股。

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編輯：吳敏芳