  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 11:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神巴菲特】巴郡押注四大藥廠　減持蘋果股份

股市 10:32 2020/11/17

分享：

巴菲特押注四大藥廠。

股神巴菲特（Warren Buffett）旗艦投資公司巴郡（Berkshire Hathaway）披露，公司持有4大藥廠股權。另外，巴郡減持蘋果股權。美國藥廠輝瑞及德國公司BioNTech（美︰BNTX）共同研發的新冠肺炎疫苗「BNT162b2」第三期臨床測試結果顯示，其效用率逾90%。

巴郡公布截至9月底止第三季投資組合變化，顯示集團在期內購入Abbvie（ABBV）、默克（MRK）、輝瑞（PFE）與百時美施貴寶（Bristol-Myers Squibb）等4間藥廠股份，相關股份市值為19.36億美元（約151億港元）。巴郡同時也披露，首度持有電訊集團T-Mobile US股份，涉及價值2.8億美元。

另外，巴郡減持蘋果3600萬股，相當於3.7%的持股量。巴郡沽售近95%的摩根大通持股，由2200萬股降至少於100萬股，價值逾20億美元。集團也減持富國銀行、PNC與M&T銀行持股，以及沽清Costco市值逾13億美元的持股。巴郡也減持40%的Barrick Gold持股。

相關文章：【股神巴菲特】巴郡第3季賺逾8成　重倉蘋果高達8700億元

相關文章：【美股焦點】股神昔日愛股問題纏身 富國銀行或出售資產管理部門

編輯：吳敏芳

美股 巴菲特 減持 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

康宏爭奪戰｜馬時亨期望康宏主席公平處理每個股東投票權

下一篇文章

【美股焦點】蘋果據報已將可摺式iPhone送往富士康進行測試　料2022年推出首部可摺式機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【航空告急】大韓航空及韓亞航空合併　換政府注資56億元
【航空告急】大韓航空及韓亞航空合併　換政府注資56億元
【美股市況】道指收市升470點　逼近3萬點大關　Moderna疫苗報喜股價漲10%（不斷更新）
【美股市況】道指收市升470點　逼近3萬點大關　Moderna疫苗報喜股價漲10%（不斷更新）
【iBond 2020】iBond首掛升3%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond首掛升3%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR迫40大關　恒指夜期收市升71點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR迫40大關　恒指夜期收市升71點　京東ADR較港跌1成（不斷更新）
石Sir午市閒談 - 特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴