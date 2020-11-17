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道指標指創收市新高　金價3連升紐約期油升逾3%

股市 08:38 2020/11/17

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道指標指創收市新高　金價3連升紐約期油升逾3%

美股全線上升

美股三大指數全線上升，道指及標指升逾1%兼創收市新高。新冠肺炎疫苗研發再有新進展， 利好大市氣氛。道指最多升484點，曾創出29964點的紀錄新高， 收市報29950點， 升470點， 升1.6%。標準普爾500指數升穿3600點； 收報3626點， 升41點， 升1.16%。納指收報11924點， 升94點， 升0.8%。

港股ADR普遍上升  滙豐逼40關

港股ADR收報26507點，升125點或0.48%。滙豐 （00005） ADR折合港元計收報39.52元， 較本港收市吉1.8%； 騰訊 （00700） ADR收報587.92元，較本港收市跌1.5%。京東 （09618） ADR 收報330.52元，較本港收市跌逾一成。

恒指夜期收報26443點，升71點，高水61點，成交22364張

紐約期油升逾3%

新冠疫苗研發有好消息， 加上預期油組及非油組產油國明年將保持較低產量以支持油價，油價終止兩連跌。

紐約12月期油收報每桶41.34美元， 升1.21美元， 升3.02%。倫敦明年1月布蘭特期油早段最多曾升超過4%，收報每桶43.82美元，升2.43%。

美滙指數偏軟

美滙指數下跌，最新報92.55，跌0.22%。

紐約期金三連升

新冠疫苗研究有正面進展，但疫情持續升溫，令避險需求持續上升，金價上升。紐約12月期金連升第3日； 收報每安士1887.8美元，升1.6美元，升幅0.08%。

編輯：吳敏芳

疫情 美股 香港股票 ADR 紐約期金 紐約期油 布蘭特期油 恒指夜期 京東集團—SW（09618） 滙豐控股（00005）

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