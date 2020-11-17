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華為出售手機榮耀品牌 30餘家代理商、經銷商接手

新經濟追蹤 07:37 2020/11/17

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多家企業在《深圳特區報》發布聯合聲明，深圳市智信新信息技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。

聯合聲明全文：

深圳市智信新信息技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議，根據該協議，深圳市智信新信息技術有限公司作為收購方，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購，出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。

深圳市智信新信息技術有限公司，由深圳市智慧城市科技發展集團與30餘家榮耀代理商、經銷商共同投資設立。

此次收購既是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，能最大化地保障消費者、渠道、供應商、合作伙伴及員工的利益，更是一次產業互補，全體股東將全力支持新榮耀，讓新榮耀在資源、品牌、生產、渠道、服務等方面汲取各方優勢，更高效地參與到市場競爭中。

所有權的變化不會影響榮耀的發展方向。榮耀高層及團隊將保持穩定，繼續夯實榮耀成功的基石。同時，我們承諾，作為投資新榮耀的經銷商及代理商，未來只享有財務上的投資回報，在業務側將遵循公平交易的市場化原則，與其他經銷商、代理商享受同等機會。

讓我們共同攜手，踏上新的榮耀之路。

記者：譚志偉

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