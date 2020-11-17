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【Tesla】Tesla獲納入標普500指數　4000億大換馬撞上美股結算日恐大震動　指數供應商緊急諮詢

新經濟追蹤 07:06 2020/11/17

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Tesla（特斯拉：TSLA）獲宣布納入標準普爾500指數，12月21日（星期一）開市前（即12月18日收市後）生效，基於Tesla市值龐大，指數供應商S＆P DJI（標普道瓊斯指數）將根據市場意見，才進一步決定一次過於12月21日開市前納入，還是分兩次，分別於12月14日及21日納入。分兩次納入，還可以討論先入25%、33%，還是50%。

S＆P DJI指，Tesla將是最近10年納入市值最大的企業，將會牽動4000億港元規模的基金資金大型換馬行動，不過，Tesla是流通性非常高的股份，基於18日為期指結算日，預期在股票期權、股票期貨、指數期權、指數期貨結算時，市場會異常波動。

據S＆P DJI估算，屆時在標普500指數權重約1.01%，估計當日基金換馬規模達510億美元（約3953億港元）。在消息宣布後，Tesla盤後價一度漲逾13%。Tesla目前市值3868億美元。

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記者：譚志偉

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 基金 期權 期貨 股票期貨 股票期權 指數期貨 指數期權 標準普爾500指數
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