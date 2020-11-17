【美股收市】疫苗傳佳音 道指飆470點撲3萬關  標指同創收市新高 

美國藥廠莫德納(Moderna)的新冠疫苗測試數據理想，加上企業併購利好大市，美股顯著造好，道指向3萬點大關進發，與標指同創收市新高。

道指以近全日最高位收市，收報29950點，升470點或1.6%，完全收復疫情以來的失地。標指收報3626點，升41點或1.2%；納指收報11924點，升94點或0.8%。以小型股為主的羅素2000指數升2.37%，創收市新高。

輝瑞及BioNTech上周公布旗下聯手開發疫苗有效率逾90%，另一隻由生化公司Moderna周一公布的疫苗的有效率亦達94.5%。Moderna飆近1成。

投資者對經濟強勁復甦的預期升溫，旅遊股做好，嘉年華郵輪大漲9.7%；兩大叫車平台Uber和Lyft分別收漲3.4%和6.3%。波音大升8.2%，為道指表現最好的成分股；雪佛龍、迪士尼分別漲7.2%和4.6%。

摩根士丹利認為，經濟V形復甦、疫苗開發前景更清晰，以及持續的政策支持，為明年美股營造有利的環境。大摩預測標指到明年底將升至3900點。

紐約聯邦儲備銀行發布的11月紐約州製造業指數降至6.3，預期為13.5。但該行前總裁達德利(Bill Dudley)認為，即使疫苗可廣泛為民眾接種，美國經濟仍須要新一輪支援經濟措施刺激。美國疫情仍嚴峻，一周累計確診超過100萬宗 ; 但拜登的兩位傳染病顧問均反對在全國範圍內實行封鎖，傾向採取有針對性的措施來控制病例數目激增。

國際油價顯著上揚，紐約期油曾漲近4.9%，高見42.09美元；收市仍升3%，報41.34美元。布蘭特期油進賬2.43%，收報43.82美元。

美滙指數尾段偏軟，報92.6 ; 12月紐約黃金期貨價格漲1.6美元，收報1887.80美元，為連續第三個交易日上漲。

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責任編輯：柯志宏