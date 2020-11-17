【中概股】長租公寓平台蛋殼公寓傳破產　股價跌逾7%　上市不足一年累跌9成

▲ 蛋殼公寓在美上市不足一年。

內地長租公寓平台，在美國紐交所上市的蛋殼公寓（美︰DNK）近日有傳陷入財困，更有租客、房東和供應商發起維權活動，數百人在蛋殼公寓北京的聚集維權追債。有內地傳媒引述蛋殼的離職員工稱，公司或將宣佈破產。惟蛋殼公寓在官方微博回應︰「沒有破產，也不會跑路，請不要信謠傳謠。」

蛋殼公寓股價跌7.3%，現報1.4美元。蛋殼公寓今年1月17日於紐交所上市，為今年首隻登陸紐交所的中概股，當時IPO發行價為13.5美元。換言之，目前蛋殼公寓股價已累跌近9成。

據內地媒報道，目前杭州蛋殼公寓有租戶已經被「斷網」；深圳蛋殼公寓已經有房東開始驅趕租客。在武漢，已經有房東開始直接聯繫租客繳納房租。另外，有傳大批蛋殼公寓員工遭到拖糧。

報道指，蛋殼公寓在2018年已開始拖欠帳款。更有知情人士透露，蛋殼公寓所合作的的公司多數為中小型企業，主要為蛋殼公寓提供傢俱、清潔等服務。這主要由於中小公司更容易合作，也更能忍受蛋殼公寓的欠款行為。

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編輯︰侯景成