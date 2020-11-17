【美股焦點】Nvidia發布DGX Station AI伺服器　股價升逾1%

▲ Nvidia發布全新DGX Station AI伺服器。

美國晶片生產商Nvidia（美︰NVDA）發布了第二代DGX Station AI伺服器，該伺服器採用了Ampere A100 Tensor Core GPU的，主要針對AI市場，可為世界各地的公司辦公室，研究機構，實驗室或家庭辦公室提高機器學習和數據科學性能。Nvidia表示，DGX Station A100被設計為專用於AI研究中最快的伺服器。

DGX Station A100擁有兩種配置，並具有經過更新的A100 Tensor Core CPU，可提供雙倍的記憶體和AI等級的數位觸發器功能。NVIDIA宣布DGX Station A100和NVIDIA DGX A100 640 GB系統，將在本季透過Nvidia全球合作夥伴網絡經銷商發售。

該公司還將為DGX A100 320GB系統所有者提供升級選項，以升級到擁有8個80 GB A100 Tensor Core GPU的640GB DGX版本。Nvidia尚未提供有關系統價格的任何訊息。

Nvidia股價升1%，報539美元。

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編輯︰侯景成