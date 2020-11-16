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【金價走勢】疫苗再報喜金價未見異動　油價揚升　商品市場分歧有何啟示？

股市 23:32 2020/11/16

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疫苗消息下金價依然企穩。

美國藥廠Moderna（美︰MRNA）的新冠疫苗測試效用率達94.5%，刺激美股揚升。然而，大宗商品市場反應則明顯冷淡。上周一（8日）輝瑞疫苗消息傳出後，當日金價大跌5%，創7年來最大單日跌幅。然而，今次Moderna的疫苗消息未能撼動金價，現貨金跌至每安士1866美元後急速反彈，最新升1美元，報1889美元。

值得注意的是，紐約期油一度升4.7%，重上每桶42美元，惟最新升幅已縮至3.4%，報41.49美元。從商品市場表現來看，油價確實反映了疫苗的利好因素，但金價則沒有反應。

若對比與黃金同避險資產的美債表現，10年期美債息報0.905厘，升1.1點子，雖不及上周一輝瑞疫苗消息公布後的升勢，但明顯見到資金流出、債價受壓。

由於當前美元走勢基本上持平，美滙指數微跌0.03%，報92.73，因此可撇除美元走勢對商品市場的影響。金價在不利消息下依然企穩，或預示着其短綫有機會已經「見底」。一旦美元走勢續弱，金價或再度炒起。

相關文章︰【金價走勢】黃金價格此前創7年來最大跌幅　現貨金價反彈逾1%

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編輯︰侯景成

經濟 商品 紐約期油 疫苗 黃金 金價

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