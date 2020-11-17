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【開市9點半】iBond今日正式掛牌　升幅隨時歷來最低？

股市 07:00 2020/11/17

分享：

（1）iBond （新上市編號︰04239）  今日正式掛牌，按iBond暗盤表現，升幅較外界預期的5%遜色。今次iBond保底息達2厘，令不少投資者期待。究竟iBond正式上市後表現能否符合外界期望？與過往iBond首掛表現比較，今次iBond第一日掛牌的升幅，又會不會是歷來升幅最少之一次呢？與iBond有關的資料，可參考本網在下面羅列出來的新聞。

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
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【iBond 2020】iBond掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅

（2）iBond  （新上市編號︰04239）  正式掛牌，輝立iBond暗盤收報103.25元，升3.25%，成交額1.86億元；耀才iBond暗盤則收報103.35元，升3.35%，成交9067萬元。

【iBond 2020】iBond券商暗盤收報103.35元升3.4%

（3）iBond掛牌之際，再有兩間大行減低港元定期存款息率，專家預計存息跌勢未止，追息族宜緊抓高息仍在，先鎖定特惠息。

【港元定期存款】兩大行一周兩連減港元定存息 無懼長者iBond息3.5厘搶資

（4）疫苗研發踏入臨床測試結果高峰期，美國藥廠Moderna（美︰MRNA）公布的最新測試數據，其研發的疫苗「mRNA-1273」在第3期研究結中效用率達94.5%，比先前輝瑞（美︰PFE）及BioNTech的苗效用率更高。

【Moderna疫苗】Moderna新冠肺炎疫苗效用率達94.5%　可於一般雪櫃保存30日

（5）隨著經濟復甦的憧憬愈來愈強，傳統經濟股追落後的潛力或愈來愈高。究竟甚麼類型的傳統經濟股較值博？甚麼類型的傳統經濟股憂慮仍大？本網在此整合各基金經理意見。

【輝瑞+Moderna疫苗】大炒經濟復甦　基金經理教你點捉受惠港股！

（6）HKTVmall母公司香港電視  （01137）  獲券商大和資本首予「跑贏大市」評級，因港視實際上已壟斷本港電子商貿市場，而疫情明顯加速電商的應用，因此看好港視可見12元。

【HKTVmall】大和：HKTVmall已壟斷本港電商市場　首予港視「跑贏大市」評級

（7）恒生指數季檢將納入美團 （03690）  、安踏  （02020）  及百威亞太  （01876）  ，12月7日生效，納入恒指有何好處？納入恒指有兩個好處，第一好處是有資金流入，第二好處是名氣大增。

【恒指季檢】美團獲納入恒指有何好處？股價即抽升4%　有80億買貨

（8）九龍倉置業  （01997）  旗下天星小輪海港遊上月17日以「Staycation@Star Ferry」正式復航，旅客可搭乘「世星輪」觀賞維港兩岸景色，小童、長者可分別享受70元、90元優惠票價。

天星小輪海港遊復航 推「Staycation@Star Ferry」票價五折

（9）京東  （09618） 收市後公布業績，上季收入按年升29%至1742億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）經調整盈利按年升80%至56億元，勝預期。可是，京東美股走勢欠理想。

【京東業績】京東上季盈利增8成 80%用戶來自低綫城市 美股盤前跌逾2%（第二版）

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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欄名 : 開市9點半

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