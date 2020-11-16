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【京東9618】京東上季經調整盈利大增八成 回抵360元值吸納

股樓投資 22:24 2020/11/16

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成功晉身國企指數而在今日大升逾半成的網購平台營運商京東(09618)公布上季業績。上季歸屬於普通股股東的淨利潤為76億元人民幣，去年同期為6億元人民幣。上季非公認會計準則下歸屬於普通股股東的淨利潤由去年同期31億元人民幣，按年增加80.1%至56億元人民幣，勝市場預期。 

【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股   詳情請看【下一頁

【大行點睇】大和首予香港電視「跑贏大市」評級　認為其已壟斷本港電商市場  詳情請看【下一頁

上季京東收入為1,742億元人民幣，較去年同期增加 29.2%。上季日用百貨商品銷售收入為581億元人民幣，較去年同期增加34.8%。上季服務收入為228億元人民幣，較去年同期增加42.7%。年度活躍用戶數目，則由截至2019年9月止十二個月的3.344億名，增加32.1%至截至2020年止十二個月的4.416億名。首席財務官許冉形容，上季京東的多項財務和運營指標再創新紀錄，各項業務線收入增長強勁，加上運營效率和規模效應的優勢，推動集團盈利水平創歷史新高。

京東業績對辦，加上即將分拆京東健康上市，俱有利其加快提升價值。經過螞蟻事件後，京東亦迅速重拾強勢，是目前「ATMXJ」五股中，唯一仍創新高的股份。候其回抵下跌裂口頂360元時可以吸納，目標價可看400元，止蝕價則定於320元。

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撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 經濟

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