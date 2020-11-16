【疫苗推動升市】大炒經濟復甦　基金經理教你點捉受惠港股！

▲ 疫苗消息正面，環球資金或加大傳統經濟股部署

疫苗研發再現喜訊，繼上周輝瑞（美︰PFE）後，另一藥廠Moderna（美：MRNA）亦公布旗下疫苗「mRNA-1273」在第3期研究結中效用率達94.5%，比先前輝瑞及BioNTech的苗效用率更高。隨著經濟復甦的憧憬愈來愈強，傳統經濟股追落後的潛力或愈來愈高。究竟甚麼類型的傳統經濟股較值博？甚麼類型的傳統經濟股憂慮仍大？本網在此整合各基金經理意見：

較受基金追捧

霸菱香港中國股票投資總監方偉昌指出，隨著疫苗研發進度理想，投資風格將不會像過往大半年般一面倒傾向新經濟，而是傳統與新經濟板塊輪流交替，意味市場格局將變得更複雜。

方偉昌續說，內地航運、玻璃、煤炭等工業數據有驚喜，旗下基金第三季左右逐漸減持互聯網股，加添傳統經濟股配置，例如餐飲、工業、銀行等。他更稱，對工業股看法較樂觀，皆因石油等原材料價格未明顯抽高，意味成本壓力不大。

上投摩根（香港）資深投資經理兼港股研究總監張啟廉教路，投資者可把握盈利反彈機會，關注一些盈利基數甚低、估值吸引，且盈利有恢復憧憬的股票。張啟廉舉例，一些汽車零件公司首季盈利基數低，若海外疫情同受控，出口亦能恢復；保險公司在社交隔離措施困擾下，首季保單簽訂表現受累，同樣造就業務反彈契機。

仍需小心

值得注意是，並非所有傳統經濟股均見投資潛力。施羅德投資管理（上海）有限公司股票基金經理張曉冬提醒，中資金融和地產行業之股票估值雖便宜，但在低利率環境持續以及監管政策方向明確下，股價向上空間「可能不大」。

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記者：莫亦熙