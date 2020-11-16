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【航空業自救】阿聯酋航空A380客機改為「小型貨機」　運送緊急物資

商業 21:06 2020/11/16

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阿聯酋航空SkyCargo宣布，使用其空中巴士A380客機作為貨運包機，並透過飛行網絡來向各國運輸緊急貨物。

新冠肺炎疫情重創全球航空業，客運服務受滯，不少航空公司轉而著重發展貨運業務。阿聯酋航空SkyCargo於今（16日）宣布，使用其空中巴士A380客機作為貨運包機，並透過飛行網絡來向各國運輸緊急貨物。

由於緊急物資的貨運需求增加，近日阿聯酋航空SkyCargo表示，A380客機將會提供專門的貨運服務，為正在經歷第二波疫情的地區運送抗疫醫療用品。A380將成為一架「小型貨機」，並以杜拜作為樞紐，在首爾和阿姆斯特丹運輸醫療用品，該機可在每次飛行運輸約50噸貨物。

＜＜【航空公司自救】全日空強化貨運業務　今起與樂桃航空聯運貨物

＜＜【航空業告急】波音第三季度錄虧蝕36.1億　再裁員7000人

自疫情爆發以來，阿聯酋航空SkyCargo一直根據市場需求，推出創新的貨運解決方案。該公司目前正進一步優化A380客機的載貨容量，例如在座位上作出調整以運輸貨物等措施，並計劃在11月營運更多貨運航班。

據資料顯示，截至本年3月底，阿聯酋航空SkyCargo從原本35個目的地，現時不斷迅速擴展網絡，目前提供飛往全球135個目的地的定期貨運航班。

責任編輯：李寶如

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