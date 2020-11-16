【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價

▲ iBond今天暗盤交易逾2.7億元，市料或吸引包括強積金（MPF）等大戶掃貨，令成交活躍。

有投機客短炒iBond 2020 （新上市編號︰04239） ，冀速食賺差價。近46萬人認購的第7批通脹掛鈎債券，今天（11月16日）在耀才證券 （01428） 及輝立有暗盤交易，致富證券董事暨證券部主管郭家安抽中3手（每手1萬元），今天更約於103元再加注，及至明天（17日）才在港交所 （00388） 正式掛牌時善價而沽，料債價或可挑戰104元或以上，打算伺機套現，短炒賺差價，再投資其它股票，以便賺盡機會成本。如以暗盤價今天最高見104元，中簽4手的幸運兒，即沽帳面料速賺1,600元。

歷年iBond首日掛牌皆升，詳細可按下圖了解

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上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，iBond首日開售，該行有為客戶提供買賣價以供參考，普遍的價格介乎103到104元。當中有少部分客戶已即日沽出，但大都傾向觀望走勢再做決定。

銀行參考價格 略低於券商暗盤價

耀才及輝立收市後為iBond提供暗盤市場。輝立iBond暗盤最高見103.8元，收報103.25元，升3.25%，成交額1.86億元；耀才iBond暗盤最高更達104元，收報103.35元，升3.35%，成交9,067萬元。

此外，滙豐的iBond賣出參考價為102.9375元，即相當於升2.9%；中銀香港 （02388） 於昨午4時的場外沽出價報102.5元；略低於上述兩間券商。

恒生銀行 （00011） 今晚回應指，iBond場外交易（OTC）價格乃視乎市場情況而浮動，客戶如欲以場外交易方式沽售，可致電或親臨分行。

「新股女王」鍾絳虹中籤4手 擬長揸收息

至於卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹，以真金白銀入飛，也中籤4手；打算長揸收息，3年穩袋2,400元利息，故今天沒理會OTC的報價。洋名Pamela的她，有「新股女王」（IPO Queen）之稱，深感iBond堪稱零風險產品，亦大幅跑贏定期存款，皆因目前一年存息失守0.9厘，「高息王」是集友的0.88厘。

另方面，專家亦料本周五（11月20日）公布的10月份（CPI）仍陷通縮，亦不會影響iBond短期走勢。

星展香港經濟師謝家曦預計，10月份CPI再下跌2%，連續4個月收縮，主要受疫情及國泰 （00293） 等大裁員所累，消費仍疲弱。但相信全年仍有正數，通脹恢復升1.1%；明年再錄得2%升幅。再者，本港剛公布第3季GDP，就算經濟數據按季度有改善，最壞情況已成過去；可是，新冠肺炎重創下，相信全年仍陷萎縮，再跌7%。及至明年才由負轉正，回升4%，難免令借貸需求疲弱，銀行高息吸存乏出路，紛紛因拆息走低而鬥減存息，業界指凸顯官債兩厘「保底息」甚吸引。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪