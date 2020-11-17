【電子支付】疫情下避免現金交易　eftPay安裝終端機數量逾倍增

▲ 易付達（亞洲）有限公司主席及行政總裁勞俊傑透露，疫情下不少客人希望以無現金交易，帶動商戶詢問及安裝eftPay終端機。（梁偉榮攝）

疫情加快電子支付發展，本港電子支付服務供應商易付達（亞洲）有限公司（eftPay），其主席及行政總裁勞俊傑坦言，疫情下不少客人希望以無現金交易，減少接觸，現時安裝eftPay終端機的數量較2月時逾倍增，故9月加推電子優惠劵平台「e+齊齊賞」，主攻中小企。

【逆市營商】OpenRice推電子支付新服務 Pay-At-Table功能下月試行

【FinTech】手機付款成為未來趨勢？Visa：支付技術更趨多元化

勞表示，疫情下很多商戶詢問eftPay終端機，「以往大約2人問最終只有1人會安裝，成功率約5成，現時成功率增至約7成。」他續指，除了因為疫情，商戶亦認為，相比只有現金付款，有電子支付方式能吸引更多客人，提升競爭力，而且eftPay免費安裝終端機，商戶普遍認為一試無妨。

至於e+齊齊賞，結合會員系統及電子優惠劵功能，由於現正進行優惠推廣，商戶在優惠期內可獲豁免參加費。顧客於e+齊齊賞網上平台拿取優惠劵後，商戶只需利用終端機作為優惠劵的驗證工具，亦可隨時檢視優惠劵活動成效。eftPay更會為參與商戶提供社交平台宣傳機會，並且製作簡短宣傳片，提高銷售力度。

他透露，目前已有超過200個商戶參加，大部份為小商戶，主要售賣時裝服飾及配件、食品及餐飲等，並已吸引過千顧客兌換優惠劵。

【中小企電子支付】SWIFT推出中小企專用跨境支付服務

【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

記者：朱悅瀅