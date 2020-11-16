【疫境見真情】紅十字會義賣背囊百寶袋　聖誕送禮做善事之選？

▲ 第18屆香港紅十字會「愛心相連大行動」即日起至2021年1月31日展開，今年帶來2款義賣品，包括「迪迪熊百變背囊」及「迪迪熊百寶袋」。（香港紅十字會提供圖片）

聖誕少不免送禮物，有否想過送禮之餘亦能做善事？第18屆香港紅十字會「愛心相連大行動」即日起至2021年1月31日展開，今年帶來2款義賣品，包括「迪迪熊百變背囊」及「迪迪熊百寶袋」，可於網店、實體店及外展義賣攤位購買，所籌得之善款均用以支持香港紅十字會的人道服務。

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迪迪熊百變背囊是可摺疊背囊，更附有迪迪熊行李牌及消毒衛生用品，包括酒精搓手液、殺菌濕紙巾等。迪迪熊百寶袋則為多用途收納袋，連個人護理用品，包括眼膜、唇膜等。市民更可選擇參與「愛心轉贈」計劃，將購買的背囊捐出，經由香港紅十字會網絡轉送到弱勢社群。

▲ 迪迪熊百變背囊慈善價128元。迪迪熊百寶袋慈善價98元。（香港紅十字會提供圖片）

市民可於網店購買義賣品，如紅十字物品專門店網站、HKTVmall、big big shop、Price.com.hk等；實體店如百佳、屈臣氏、豐澤、TASTE等亦可購買；亦另設外展義賣攤位，詳情請瀏覽活動網頁或面書專頁。

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責任編輯：朱悅瀅