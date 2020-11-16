【Moderna疫苗】Moderna新冠肺炎疫苗效用率達94.5%　可於一般雪櫃保存30日

新冠肺炎疫苗研發再現喜訊。美國藥廠Moderna（美︰MRNA）公布的最新測試數據，其研發的疫苗「mRNA-1273」在第3期研究結中效用率達94.5%，比先前輝瑞（美︰PFE）及BioNTech的苗效用率更高。Moderna股價於美股盤前升15.9%，報103.2美元。

值得注意的是，與輝瑞疫苗不同，Moderna早前曾稱其疫苗不須於超低溫儲存，只需正常的冷藏即可，且保存期可達30日，較此前預計的7日更長。而在低溫急凍情況下，其存放時間也將更長。

據此前資料，輝瑞的新冠肺炎疫苗保存溫度約為攝氏「負70度」區間，因此該款苗在運輸方面可能會有一定困難，須要特殊器材輔助。

Moderna測試樣本逾3萬人

Moderna表示，其早期測試人數逾3萬人，在對比安慰劑群組後，疫苗的效效用率達94.5%。在目前測試中，共錄得95宗確診新冠肺炎個案，當中有90宗來自安慰劑群組；5宗來自疫苗群組。

值得注意的是，本次測試中有11宗確診個案為重症，均來自安慰劑群組。

該公司預計，今年底將交付大約2000萬劑mRNA-1273疫苗，並預計明年在全球生產5億至10億劑。

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編輯︰侯景成