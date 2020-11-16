  • 23°C
香港時間 : 20201116日 (一) 21:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Moderna疫苗】Moderna新冠肺炎疫苗效用率達94.5%　可於一般雪櫃保存30日

股市 20:58 2020/11/16

分享：

新冠肺炎疫苗研發再現喜訊。美國藥廠Moderna（美︰MRNA）公布的最新測試數據，其研發的疫苗「mRNA-1273」在第3期研究結中效用率達94.5%，比先前輝瑞（美︰PFE）及BioNTech的苗效用率更高。Moderna股價於美股盤前升15.9%，報103.2美元。

值得注意的是，與輝瑞疫苗不同，Moderna早前曾稱其疫苗不須於超低溫儲存，只需正常的冷藏即可，且保存期可達30日，較此前預計的7日更長。而在低溫急凍情況下，其存放時間也將更長。

據此前資料，輝瑞的新冠肺炎疫苗保存溫度約為攝氏「負70度」區間，因此該款苗在運輸方面可能會有一定困難，須要特殊器材輔助。

Moderna測試樣本逾3萬人

Moderna表示，其早期測試人數逾3萬人，在對比安慰劑群組後，疫苗的效效用率達94.5%。在目前測試中，共錄得95宗確診新冠肺炎個案，當中有90宗來自安慰劑群組；5宗來自疫苗群組。

值得注意的是，本次測試中有11宗確診個案為重症，均來自安慰劑群組。

該公司預計，今年底將交付大約2000萬劑mRNA-1273疫苗，並預計明年在全球生產5億至10億劑。

相關文章︰【輝瑞疫苗】BioNTech總裁︰疫苗有助降低確診個案　料明年冬季「恢復正常生活」

【輝瑞疫苗】輝瑞BioNTech新冠疫苗採購價每劑152元　BioNTech稱售價將「低於市價」

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

 

美股 Moderna（美：MRNA） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗

上一篇文章

【恒指夜期】滙豐外圍股價重上40大關　疫苗傳好消息恒指夜期倒升89點（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】Moderna疫苗報喜　效用率達94.5%　道指期貨大升540點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【iBond 2020】iBond暗盤升逾3%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond暗盤升逾3%、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位急回撈不撈？　一文看大戶睇法
石Sir午市閒談 - 特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
特朗普發爛渣與RCEP下的股市　九倉、滙豐、騰訊、中移動、安踏及阿里最新部署（立即觀看）
阿里巴巴一周跌幅破紀錄　神秘大戶已啟動沽貨？
阿里巴巴一周跌幅破紀錄　神秘大戶已啟動沽貨？
【另類健康碼？】「安心出行」app今天推出　紀錄市民出行紀錄及警示風險
【另類健康碼？】「安心出行」app今天推出　紀錄市民出行紀錄及警示風險