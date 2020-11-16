【新冠疫苗】Moderna疫苗報喜 效用率達94.5％

▲ 美國生物技術公司Moderna宣布，研發的新冠肺炎疫苗效用率達94.5％。

繼輝瑞（Pfizer）宣布研發的新冠疫苗效用率達90%後，再有藥廠研發的新冠肺炎疫苗報喜。美國生物技術公司Moderna宣布，研發的新冠肺炎疫苗效用率達94.5％，料可有效預防新冠肺炎病毒感染。

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Moderna周一（16日）發表聲明，稱該公司根據超過3萬名志願者的數據進行初步分析，顯示Moderna疫苗實際上可預防，所有由冠狀病毒引起的有症狀新冠肺炎病例。

美國國家衛生研究院（NIH）委任的獨立委員會進行審查，發現只有5名接種疫苗的志願者感染新冠肺炎，至於注射安慰劑的志願者當中，就有90人感染新冠肺炎。Moderna的數據更顯示，接種疫苗的志願者全部均沒有出現嚴重感染，而注射安慰劑的志願者就有11人出現嚴重感染。

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Moderna與美國國家過敏和傳染病研究所合作研發疫苗，該研究所所長福西（Anthony Fauci）表示，效用率達75%以上的疫苗已使他滿意，如效用率達90%甚至95%會更理想，但他一直未對此抱有期望。福西表示Moderna疫苗的效用率達94.5%，形容成績令人讚嘆。

上述數據屬初步結果，Moderna將會作進一步研究證實疫苗的安全性，有望於本月底發布其中151宗個案的最終分析結果，及兩個月的安全追蹤數據。 Moderna在聲明中表示，料可於接下來數周尋求 美國食品及藥物管理局（FDA） 的緊急使用許可。

另外，Moderna疫苗需存放於 攝氏零下20度的低溫環境，疫苗的存放和運輸問題也受外界關注。Moderna周一表示，研究人員發現Moderna疫苗實際上可於低溫環境存放長達30日，較早前估計的7日更長。另外，研究人員更表示，疫苗在室溫環境下也可存放24小時，在存放及操作方面有較大優勢。

責任編輯：鄭錦玲