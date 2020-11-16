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【輝瑞疫苗】BioNTech總裁︰疫苗有助降低確診個案　料明年冬季「恢復正常生活」

股市 20:02 2020/11/16

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輝瑞及BioNTech研發的疫苗效果顯著。

美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）研發的新冠肺炎疫苗測試結果顯著，受到外界關注。BioNTech行政總裁Ugur Sahin接受外媒訪問時表示，疫苗可以使病毒的傳播減半，令確診人數大幅減少。他更預期，到明年冬天，人們便可恢復正常生活。

輝瑞和BioNTech上周表示，對研發的疫苗的早期分析結果表明，其效用率超過90％。疫苗的功效大大高於科學家的預期，但如時才能正式推出才是市場關注的重點。

Ugur Sahin表示︰「如果一切進展順利，我們將在今年底開始交付疫苗。我們的目標是在明年4月之前提供超過3億劑疫苗。」他表示，在明年秋天之前完成免疫是「絕對必要的」。

他又表示，有信心能實現上述目標，因為有許多其他疫苗公司幫助增加供應量。

美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮顧問福奇（Anthony Fauci）曾表示，儘管疫苗似乎即將出現，但可能不足以根除新冠疫情。福奇認為，新冠肺炎可能已經成為風土病，更稱「我們必須要小心。」

相關文章︰【輝瑞疫苗】疫苗可救經濟？　分析：疫苗幫助有限，還需要財政刺激政策

【輝瑞疫苗】輝瑞BioNTech新冠疫苗採購價每劑152元　BioNTech稱售價將「低於市價」

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