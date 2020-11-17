【買樓收租】銀行又水浸借錢更手鬆 投資者頻出動 都會軒減價盤獲收租客850萬承接

本港銀行結餘創新高，資金回復充裕，銀行在樓按息率上更手鬆，吸引資金持續進駐樓市。最近投資者入市樓市的步伐也加快，連租約未能睇樓的單位減價幅度更高，更吸引長線投資者垂青。

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中原按揭董事總經理王美鳳表示，環球寬鬆貨幣政策下，資金持續流入本港尋找投資機會，最近銀行體系結餘已增至逾4,500億元創下歷史新高，較今年首季約540億水平已達多倍增幅。銀行結餘重返高度充裕水平，與樓按相關的1個月拆息於11月16日跌至0.11%近10年新低水平，較10月份高達0.46%大幅回落。她續稱，拆息下跌加上銀行減按息，令實際按息由9月份高達2%降至現時低至1.41%，創下近10年新低，她預料會有銀行跟隨下調按息以平衡競爭力，以免流失按揭客戶。

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近日紅磡都會軒錄得長線投資者入市個案，香港置業首席聯席董事梁德表示，都會軒2座低層16室，望開揚內園景，2房間隔，實用面積約474平方呎。業主2個月前以880萬元連租約放盤，其後獲區內客接洽，議價後減價30萬元，以約850萬元成交，實用呎價約17,932元。據了解，買家為長線投資客，心儀物業景觀開揚，由於物業有租客居住，買家在「無睇樓」情況下拍板連租約入市 。資料顯示，原業主於2009年12月以約382萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約468萬元，物業升值約1.2倍。

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銅鑼灣鬧市中的美漢大廈入場銀碼較低，也獲長線投資者入市作收租用途。中原地產副區域營業經理李志豪表示，銅鑼灣美漢大廈位於銅鑼灣市中心，物業放盤不多，加上具收購潛力，受投資客垂青。分行促成成交單位為美漢大廈中層I室，實用面積308平方呎，為1房間隔，附有時尚裝修。業主以458萬元連租約將單位易手，折合平均實用呎價14,870元。

李志豪指，買家屬於收租投資客，單位以12,500元租出，租金回報3.3厘。原業主於2012年5月以358萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利100萬元，單位升值28%。

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記者：陳詠妍