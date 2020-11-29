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【新股IPO】和鉑醫藥2142周一招股　一手入場費13050元

股市 17:32 2020/11/29

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和鉑醫藥於11月30日招股。

內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥 （新上市編號：02142） 計劃發售約1.38億股，集資最多17.85億元，招股價介乎11.7元至12.92元，一手（1000 ）股入場費13050元。公司將於周一（11月30日）至周四招股（12月3日），並於12月10日掛牌。摩根士丹利、美銀、及中信證券為聯席保薦人。

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和鉑醫藥是次引入9位基石投資者，合共認購9200萬美元（約7.2億港元），當中包括貝萊德認購3000萬美元、HBM Healthcare認購1000萬美元、高瓴資本認購1000萬美元、Hudson Bay Capital認購1000萬美元、Octagon Investment認購1000萬美元、3W認購1000萬美元、Anian認購700萬美元、Legend Capital認購500萬美元、OrbiMed Fund認購500萬美元。

和鉑醫藥副總裁、財務及投資者關係負責人俞婷表示，新藥行業的特點是研發周期長，導致持續虧損。她又認為，需要資金持續投入，「由零到一」需要公司長期堅持及資本注入。

執行董事兼首席商務官廖邁菁表示，未來公司將與全球領先的合同生產機構（CMO）合作生產及投入研發自主生產能力。

截至今年上半年，集團虧損錄4831萬元（美元，下同），去年同期虧損錄3752萬元；上半年收入由55.6萬元增至6070萬元。集團預期，今年年底淨虧損增加，主要因繼續臨床開發候選藥物而產生重大開支。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：袁諾曦、謝卓榮

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