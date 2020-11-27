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【新股IPO】和鉑醫藥2142下周一招股　一手入場費13050元

股市 17:24 2020/11/27

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和鉑醫藥於11月30日招股。

內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥 （新上市編號：02142） 計劃發售約1.38億股，集資最多17.85億元，招股價介乎11.7元至12.92元，一手（1000 ）股入場費13050元。公司將於下周一（11月30日）至下周四招股（12月3日），並於12月10日掛牌。摩根士丹利、美銀、及中信證券為聯席保薦人。

和鉑醫藥是次引入9位基石投資者，合共認購9200萬美元（約7.2億港元），當中包括貝萊德認購3000萬美元、HBM Healthcare認購1000萬美元、高瓴資本認購1000萬美元、Hudson Bay Capital認購1000萬美元、Octagon Investment認購1000萬美元、3W認購1000萬美元、Anian認購700萬美元、Legend Capital認購500萬美元、OrbiMed Fund認購500萬美元。

和鉑醫藥為未錄得盈利生物科技公司，今年上半年，集團虧損錄4831萬元（人民幣，下同），去年同期虧損錄3752萬元；上半年收入由55.6萬元增至6070萬元。集團預期，今年年底2淨虧損增加，主因繼續臨床開發候選藥物而產生重大開支。

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編輯：袁諾曦、謝卓榮

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