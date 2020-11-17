【紐西蘭疫情】由19日起生效 紐西蘭推強制戴口罩 包括搭內陸機和交通工具

隨全球新冠肺炎疫情日趨嚴重，加上紐西蘭國內出現社區感染個案， 紐西蘭政府宣布，由19日(星期四)起，強制要求民眾搭所有國內航班和奧克蘭的大眾交通工具時，須佩戴口罩。

是次新規定將於19日生效，適用於12歲以上搭乘大眾交通工具進出奧克蘭的民眾，計程車和優步 (Uber) 駕駛者亦須佩戴口罩，惟乘客乘搭時毋須遵守。

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當地衞生部長Chris Hipkins指，將強制戴口罩加入至抗疫措施是明智的決定，現時正是採取行動的時機，只有學童上下課時可獲豁免，並表示將授權予警方執行作最後手段。

紐西蘭政府曾於11月初時表示，正考慮強制民眾使用新冠肺炎病毒的追蹤應用程式；到現時為止，當地全國累計逾2,000個確診病例，死亡人數達25人。

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責任編輯：潘曉豐