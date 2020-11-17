【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂

新世界（00017）及港鐵（00066）發展的大圍站柏傲莊，銷情接連報捷，兩期項目開售均每次「清袋」，更於短短四周內，累售1,440伙單位，套現逾150億元。不過，有人搶購之際，亦有人轉頭便撻訂。據成交紀錄冊顯示，柏傲莊II 最新連錄4宗撻訂。

【欲哭無淚】新盤票王一伙難求 柏傲莊竟錄「7連撻」【下一頁】

據成交紀錄冊顯示，撻定單位包括6B座8樓D室、6B座37樓D室；7B座43樓C室；及5B座50樓D室。上述單位均於11月7日售出，成交價由651.9萬元起，至最貴1,160.4萬元，惟買家近日取消交易，料撻訂收場，且遭發展商沒收樓價5%之訂金，共涉逾167萬元。

值得留意的是，連同一期計，柏傲莊兩期項目暫錄約13伙撻訂。事實上，每當新盤開售，總有個別買家或因「計錯數」而撻訂，故偶然的零星撻訂，談不上是樓市警號。不過，假如發展商將撻訂單位減價重推，則要小心，但相信機會不大。

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