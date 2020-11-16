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【每日焦點】安心出行App要求權限存疑　微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊

科技 20:00 2020/11/16

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港府推出的感染風險通知流動應用程式（App）「安心出行」今（16日）起開放下載，惟市民一直對其私隱問題存疑。

港府推出的感染風險通知流動應用程式（App）「安心出行」今（16日）起開放下載，惟市民一直對其私隱問題存疑。市民下載安心出行App後，出入有關場所時掃描二維碼（QR code）便能將行蹤載入電話。

雖然創新及科技局長薛永恒多次強調，政府明白市民重視個人私隱，所有出行資料會存放在用戶的手機，並會在31天後自動取消。不過Google Play Store權限部分可看到，此App可以存取用家的相片、媒體、檔案以及儲存空間，比起iOS版本僅需存取相機等簡單或常見的權限多，故引來外界關注。而港府目前亦未有透露更多相關詳情。

【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？

此外，在全球多間藥廠日以繼夜研發新冠肺炎疫苗之際，有黑客相繼發動網絡攻擊。微軟（Microsoft）在官方網誌中提到，近日偵測到俄羅斯和北韓國家級黑客入侵多間藥廠及疫苗研究中心的網絡，企圖盜取疫苗資訊。

微軟指，俄羅斯政府支持的黑客團體Fancy Bear、北韓的Lazarus和Cerium相繼發動攻擊，多數入侵行動試圖盜取與目標組織有關人士的登入憑證，Lazarus透過假扮招聘人員發送電郵予員工；Cerium則利用網絡釣魚電郵，冒充世衞公函。

【網絡攻擊】俄羅斯、北韓黑客出手　微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊

責任編輯：張寶燕

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