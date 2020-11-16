【筍盤推介】 臨海而建上車盤私隱度高之餘交通夠哂方便 單位望開揚海景業主割愛平20萬出售

最近新盤市場交投暢旺，二手放盤業主議價空間增，交通網絡不俗的新界西成上車客的尋盤熱門地。其中位於屯門湖翠路268號的邁亞美海灣，坐擁雙基建效應(屯赤隧道公路及屯門南延線)，升值潛力夠大，屋苑臨海而建，各座大廈呈波浪形排列，外觀獨特之餘，也可以保障到大部份單位開揚景觀，加上屋苑會所甚具規模，故成為屯門南指標屋苑代表之一。

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以下介紹的放盤位於邁亞美海灣3座高層H室，實用面積398平方呎，間隔為兩房設計，單位外望海景，設有大窗，光綫充足，也附設企理裝修，業主叫價由580萬元降至560萬元，減幅達20萬元，每呎叫價約14,070元。



放盤詳細資料如下：

物業地址: 屯門邁亞美海灣3座高層H室 (物業編號：AN212949) 實用面積： 398平方呎 間隔： 2房 叫價： 580萬-->560萬（減價20萬元或3.4%） 賣點: 屋苑坐擁雙基建效應(屯赤隧道公路及屯門南延線)，升值潛力優厚

臨海而建，私隱度高

屋苑多元化及配套齊全的會所設施

交通四通八達

單位外望海景

附企理裝修

以下為單位相片：

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註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍