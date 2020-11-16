【恒指季檢】美團獲納入恒指有何好處？股價即抽升4%　有80億買貨

恒生指數季檢將納入美團 （03690） 、安踏 （02020） 及百威亞太 （01876） ，12月7日生效，納入恒指有何好處？納入恒指有兩個好處，第一好處是有資金流入，第二好處是名氣大增。

美團獲宣布納入恒指後，全日成交即達80億元。美團於恒指的權重將佔5%，按恒指被動基金包括交易所買賣基金（ETF）及強積金（MPF）規模計，預期12月恒指季檢生效12月7日當日，美團的被動基金買盤達105億元，安踏及阿里巴巴的被動基金買盤達21億及16億元。

反而遭減輕權重的滙豐 （00005） 、建行 （00939） 、平保 （02318） ，被動沽盤達料17億及14億及11億元。

今日的交投只是起步，有助短綫動力，由於投資界已預期12月7日的大型資金換馬，所以買賣操作策略亦有變化。簡單來說，是預期生效日有大錢追買，投資者先偷步買定貨，然後到當日趁大錢買時沽出獲利；至於遭剔出恒指的股份，投資者或先沽空，到當日被動基金大手沽貨而股價被質低時，則平淡倉獲利，所以遭剔出的股份，季檢生效日往往上升，而獲納入恒指的股份，到生效日時或下跌。

至於名氣方面，若論及人氣，美團的名氣或比恒指更盛，看似沒有必要借恒指來提高名氣，不過，由於美團是新興的科技股，對傳統的投資者來說，或喜歡買入大型而穩陣的藍籌股，所以晋身恒指成份股，有助提升在保守型投資者中的名氣。

另外，亦有如阿里巴巴 （09988） 納入恒指後一樣，市場關心每日恒指變化，講及恒指升跌時，亦會每日提及阿里巴巴股價變化，令其關注度提升，有如電視劇主題曲在每日播放下，令其更大受觀迎。

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記者：譚志偉