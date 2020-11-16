深圳公務員首次招募港澳人士 5職位均要求為應屆畢業生

不少人都視公務員為理想職業，以香港公務員的待遇做準則，不論職位與性質，薪酬與福利都比不少私人公司優勝，因此不有不少人一畢業，就打算投考公務員，希望獲得鐵飯碗。

逆市下公務員申請激增17% 平均311人爭一位：【下一頁】

除了投考香港公務員之外，港澳人士也許也可開始考慮到深圳當公務員。深圳市上周五（13日）發布招錄公務員公告，並向港澳增設5個職位招募，包含社會保險基金局、福田區福保街道辦事處、羅湖區城市更新和土地整備局、深圳市地方金融監督管理局及深圳市南山區蛇口街道辦事處的職位，職位要求均為應屆畢業生，部分要求碩士及以上學位方可以報考。

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聘請公務員的要求清晰，但由於内地公務員薪酬非公開資訊，有關職位的薪酬未明。是次的公務員招募一共1069名公務員，當中有5個職位定向向港澳地區招聘，包含社會保險基金局、福田區福保街道辦事處、羅湖區城市更新和土地整備局、深圳市地方金融監督管理局及深圳市南山區蛇口街道辦事處的職位，職位名稱包括醫療監管、行政綜合、城市規劃、金融發展與監督及涉外管理。

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責任編輯:翁嘉陽