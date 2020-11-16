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【新冠疫苗】鍾南山：中國疫苗效果與輝瑞相若　能預防90%病毒感染

環球政經 19:40 2020/11/16

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美國藥廠輝瑞（Pfizer）產周一宣布與德國BioNTech合作研製的新冠疫苗，在第三階段大規模初步臨床測試的初步數字顯示，有效率超過九成。中國工程院院士鍾南山今日（16日）在一個生物科技論壇上表示，廣東乃至中國的疫苗水平與輝瑞的疫苗相若，但要有首階段試驗結果才能公布。

【新冠疫苗】疫苗研發公司BioNTech：明年冬季有望恢復正常生活【下一頁】

【新冠肺炎】英國首相約翰遜曾與確診者接觸　須再次自我隔離【下一頁】

鍾南山在2020官洲國際生物論壇產表示，新冠肺炎疫情仍在各國肆虐，中國基本上只有零星個案，有賴社區層面做到群防群控。現時世界對疫情發生的規律還沒有摸清，也未進行溯源，治療也沒有極具針對性且非常有效的藥物，例如瑞德西韋（Remdesivir）只在初期對治療新冠肺炎有用。

他希望，未來在生物醫藥領域、基礎研究、臨床研究，以及產業化能夠更緊密結合，形成較好的機制。

 

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責任編輯：楊子瑩

疫情 治療 鍾南山 生物科技 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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