資深投資人王兟倡議一人一股創新公私營合作模式　 明日大嶼啟動在望？

香港政府於2018年提出的「明日大嶼」計劃造價高達6200億元，加上擔心會破壞自然生態，故自提出以來都引起市場爭議，亦遲遲未能在立法會通過。

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前TOM集團（02383）執董及行政總裁、「香港我哋家有限公司」主席王兟為了解決港人住屋問題，故提出了一個創新的公私營合作模式，建議成立一間全體港人合資擁有的公司（簡稱：港人公司），股本金為1,000億元；同時在公開市場發債集資共1.1萬億元，料年利率約5%，債券年期為55年，藉以加快填海造地過程，在明日大嶼填海2000公頃建屋，用作不同類型發展，當中包括25萬個青年人可負擔的居所，期望5至8年紓緩香港住屋短缺情況。

據介紹，港人公司股本為1,000億元，其中75%股權，或面值750億港元的認股權證，將由每位香港永久居民持有，全體香港市民可獲免費派發認股權證（Warrant），每人一股，人人有份，讓每位香港永久居民都成為計劃的持份者，共享計劃的成果。

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記者：張以正