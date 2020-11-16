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【H5N8】俄英荷爆發禽流感 食安中心：港已停止進口相關禽類產品

環球政經 19:30 2020/11/16

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食安中心今(16日)宣布，因應動物衞生組織通報指俄羅斯的曼西自治區和薩馬拉州、荷蘭和羅寧根及英國赫里福德郡爆發高致病性H5N8禽流感，中心即時指示香港業界暫停進口上述地區的禽肉及禽類產品(包括禽蛋)，以保障本港公眾健康。

【禽流感】日本養雞場爆禽流感　禁出口撲殺33萬隻雞：【下一頁

【H5N1】本港暫停進口越南金甌省禽肉及禽類產品：【下一頁

中心發言人指，香港和俄羅斯只建立禽肉進口機制，並沒有禽蛋進口機制；「中心已就事件聯絡俄羅斯、荷蘭及英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫發展，採取適當行動。

根據政府統計處的資料，今年首九個月本港從俄羅斯進口約142公噸冷藏禽肉，同期本港從荷蘭進口約4,600公噸冷藏禽肉，以及從英國進口約8,700噸冰鮮和冷藏禽肉及約33萬隻禽蛋。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

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