【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵

樓市焦點全集中於新盤市場，部份二手業主的減價空間再增加，買家再積極於市場尋寶。市場凡有筍盤一出，即「手快有手慢冇」，買家入市步伐難免要加快。最近一組區內分支家庭客原看中一個青衣盈翠半島單位，但被其它買家捷足先登購入，隨即轉購另一個減價幅度達110萬元的單位。

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中原地產高級分行經理楊麗珍表示，該行新近促成盈翠半島3座低層E室成交，實用面積676平方呎，三房套房間隔，向西南，享內園景，亦可遠眺維港方向海景。該單位今年5月叫價1,200萬元，9月降價至1,160萬元，最終以1,090萬元沽出，平均實用呎價16,124元。

▲ 最近一組分支家庭客購入青衣盈翠半島單位





楊麗珍表示，買家為區內分支家庭，原本心儀另一個單位，但被其它買家捷足先登購入，隨即轉購上址，雖然層數較低，但方向及景觀更為優勝，加上業主肯減價配合，因此決定購入上址。原業主於1998年以6月以375.1萬元買入單位，現轉手帳面獲利約714.9萬元，單位期內升幅1.9倍。

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楊麗珍指，盈翠半島上月全月錄得3宗成交，本月至今只約半個月已錄得6宗成交，超上月1倍，本月平均實用呎價16,946元。

東涌海堤灣畔也錄得首置客極速入市個案，美聯物業高級營業經理張少勛表示，一名首置客以680萬元購入海堤灣畔3座高層C室，單位實用面積約521平方呎，間隔為2房。買家早前考慮以675萬元承接同座高層C室單位，惟最終未能成事，有見上址樓層相若，景觀開揚，而且價格合乎預算之內，故睇樓2次即決定承接。

▲ 東涌海堤灣畔錄得首置客極速入市個案

上述單位原業主開價約730萬元放售單位，雙方數度議價後終以680萬元成交，折合實用呎價約13,052元。資料顯示，原業主於2003年9月以約141.8萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約538.2萬元，物業升值約3.8倍。

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記者：陳詠妍