【新冠肺炎】英國首相約翰遜曾與確診者接觸　須再次自我隔離

新冠肺炎疫情持續肆虐，曾於年初3月時確診的英國首相約翰遜（Boris Johnson），近日曾與一名確診感染的議員接觸，故須再次自我隔離。

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約翰遜在社交網站 Twitter 表示，他周日（15日）接獲英國國民保健署 (NHS) 通知，他曾與確診患者接觸，須自我隔離。現時他他暫時沒有出現病徵。

約翰遜發言人指，他將會繼續在首相府工作，包括領導政府應對疫情的工作，並重申其健康狀況良好，未有出現任何徵狀。

據英國廣播公司（BBC）報道，約翰遜上周四 (12日) 曾與 Lee Anderson 等數名國會議員會面，歷時約 35 分鐘。Anderson 之後確診新冠肺炎。

約翰遜今年初確診時，曾入住深切治療部，至4月20日才出院。

根據約翰‧霍普金斯大學提供的數據顯示，英國至今共有137萬多宗確診，5.2萬多人死亡，死亡人數是全歐之冠。

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責任編輯：楊子瑩