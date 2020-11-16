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【買樓理財】市區新盤大混戰　哪個最吸引？

股樓投資 18:52 2020/11/16

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新盤接連登場，由早前的新界盤混戰，漫延至市區，其中五礦地產（00230）在港首個住宅項目、位於油塘的蔚藍東岸，最快周三（18日）開放示範單位，且於周四（19日）公布價單。五礦地產營銷及市務總監方俊說，項目定價將參考鄰近地區，以至啟德及整個東九龍區，強調會以市價推盤，而近期區內現樓成交呎價，普遍要約25,000元至26,000元。 

他續說，近期多個新盤面世，只要貼市價推售，便獲用家及投資者追捧，部分新盤更是「舖舖清」，顯示市場置業需求大。談到近期疫情反覆，方俊稱，會按防疫要求做足措施，又認為香港市民很自律，不用太過擔心。 

作為五礦地產首個在港的住宅項目，發展商在屋苑配套上也花心思，其中會所「Club Montego」更是全港首獲《WELL健康建築標準》的項目，室內外面積佔地近50,000平方呎，包括逾24,000平方呎的戶外綠化空間，提供逾30項健康優閒設施。

五礦地產會所「Club Montego」↓↓↓

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恒地（00012）佐敦德成街項目「本木」已上載樓書，預計周內開放示範單位及開價。資料顯示，項目建有172伙單位，設開放式至三房間隔，另設特色單位，實用面積約233至752平方呎。 

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝說，項目預計明年4月底入伙，定價會參考西九、尖沙咀一帶的新盤及二手成交價。他續說，近期新盤交投氣氛好，故對項目銷售有信心。 

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會德豐地產旗下啟德沐泰街12號項目，正式命名為「MONACO」，正待批預售樓花同意書，料最快年底前推售。會德豐地產常務董事黃光耀說，項目分兩期推售，第一期提供399伙，設開放式至三房戶型，實用面積約280至760平方呎。

他續說，頗多單位可望到海景及河景，會參考同區樓盤近期的成交價，來為項目定價，以OASIS KAI TAK為例，分層單位呎價27,000至28,000元，特色戶呎價則要30,000元以上。

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撰文 : 黃卓賢

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二手市場 本木 MONACO 蔚藍東岸

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