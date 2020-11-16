【美股焦點】大摩料明年標指可見3900點　較現水平高8.8%　看好金融、工業股

▲ 大摩看好標指明年可見3900點。

美股近期走勢向好，在新冠冠肺炎疫苗憧憬下，傳統經濟股再度發力。摩根士丹利發表報告稱，明年股市焦點將落在企業盈利能力，看好目前估值合理的股票及板塊。該行更將2021年底標指目標由3350點，上調至3900點，較目前水平3585點有8.8%上望空間。

大摩表示，短期內對標指的看法為3150點至3550點之間上落，主要受第二波疫情爆發，美國大選持續的不確定性影響。大摩看好周期股表現優於防守股，小市值企業表現優於大市值。該行亦看好受惠於經濟重啟的企業，對金融股維持「增持」評級，認為利率上升及信貸環境改善將有利金融股。而材料股及工業股亦會受惠於需求反彈及盈利槓桿。

報告又提到，股市目前是牛市，而牛市的出現伴隨着一個持續數年的經濟周期。大摩預計，政府將從貨幣政策轉移至財政政策，而「V型」反彈的復甦將帶來通脹壓力，長債息將會升至高於市場普遍預期的水平。

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編輯︰侯景成