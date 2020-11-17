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【SpaceX】4位太空人升空 成功與國際太空站對接（有片）

環球社會熱點 16:00 2020/11/17

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美國太空探索技術公司SpaceX的龍飛船順利升空，將四名太空人送去國際太空站。

美國太空探索技術公司SpaceX的「龍飛」順利升空，將4名太空人送去國際太空站，是美國太空總署首次使用私人企業研發的太空船載人上太空。今次上太空的4位太空人中，只有一位坐過三款太空飛船，成為全球第3人創此記錄。「龍飛」成功與國際太空站（ISS）對接。

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SpaceX獵鷹9號火箭搭載龍飛船，在本港時間周一早上8時27分，在佛羅里達州的甘迺迪太空中心成功發射升空。參與今次任務的，包括美國太空總署三名太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、格洛韋爾（Victor Glover）和沃克（Shannon Walker），及日本宇宙航空研究開發機構太空人野口聰一（Soichi Noguchi）。

【東京奧運】國際奧委會主席：觀眾運動員料要打疫苗【下一頁】

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55歲的野口聰一是全球第三個坐過三種太空飛船的人：美國太空穿梭機、俄羅斯聯盟號太空船和SpaceX龍飛船。

《日本時報》報道，野口聰一是經驗豐富的退伍軍人，曾於2005年乘坐美國發現號太空穿梭機和俄羅斯聯盟號太空船；在2009年至2010年期間，他在國際空間站呆了161天。

在日本，各地民眾都有聚首一堂觀看升空直播，為野口聰一打氣。在兵庫縣太石市的社區禮堂，坐滿野口小學母校的六年級生觀看直播，野口父母連同其他百餘人也在場觀看，在太空船升空一下，禮堂內掌聲如雷。

美媒報道指出，這次升空意義重大，因為自從2011年美國穿梭機退役後，美國太空人只能坐俄羅斯的聯盟號飛船到太空站，租用一個座位就要9000萬美元，價值不菲，也令國際太空站的美國太空人數量受到限制。

【新冠疫苗】賽諾菲：疫苗一般冷藏即可 明年6月出貨【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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