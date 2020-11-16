  • 24°C
香港時間 : 20201116日 (一) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SpaceX】順利送4位太空人升空 哪位搭遍3款太空飛船？（有片）

環球社會熱點 18:35 2020/11/16

分享：

美國太空探索技術公司SpaceX的龍飛船順利升空，將四名太空人送去國際太空站。

美國太空探索技術公司SpaceX的龍飛船順利升空，將四名太空人送去國際太空站，預計本港時間明天中午左右抵達，是美國太空總署首次使用私人企業研發的太空船載人上太空。今次上太空的4位太空人中，只有一位坐過三款太空飛船，成為全球第3人創此記錄。

SpaceX獵鷹9號火箭搭載龍飛船，在本港時間周一早上8時27分，在佛羅里達州的甘迺迪太空中心成功發射升空。參與今次任務的，包括美國太空總署三名太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、格洛韋爾（Victor Glover）和沃克（Shannon Walker），及日本宇宙航空研究開發機構太空人野口聰一（Soichi Noguchi）。

【東京奧運】國際奧委會主席：觀眾運動員料要打疫苗【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

55歲的野口聰一是全球第三個坐過三種太空飛船的人：美國太空穿梭機、俄羅斯聯盟號太空船和SpaceX龍飛船。

《日本時報》報道，野口聰一是經驗豐富的退伍軍人，曾於2005年乘坐美國發現號太空穿梭機和俄羅斯聯盟號太空船；在2009年至2010年期間，他在國際空間站呆了161天。

在日本，各地民眾都有聚首一堂觀看升空直播，為野口聰一打氣。在兵庫縣太石市的社區禮堂，坐滿野口小學母校的六年級生觀看直播，野口父母連同其他百餘人也在場觀看，在太空船升空一下，禮堂內掌聲如雷。

美媒報道指出，這次升空意義重大，因為自從2011年美國穿梭機退役後，美國太空人只能坐俄羅斯的聯盟號飛船到太空站，租用一個座位就要9000萬美元，價值不菲，也令國際太空站的美國太空人數量受到限制。

【新冠疫苗】賽諾菲：疫苗一般冷藏即可 明年6月出貨【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

相關文章

【美國疫情】一周急增百萬確診 多州加強限制措施
今日
【美國疫情】一周急增百萬確診 多州加強限制措施
【輝瑞疫苗】科學家料副作用似流感 最快11月底面世
今日
【輝瑞疫苗】科學家料副作用似流感 最快11月底面世
【輝瑞疫苗】美國三分一州搶購超級凍櫃 料數月才有貨
今日
【輝瑞疫苗】美國三分一州搶購超級凍櫃 料數月才有貨
【美國疫情】科莫：或起訴特朗普政府 疫苗分配不公
今日
【美國疫情】科莫：或起訴特朗普政府 疫苗分配不公
【北韓疫情】金正恩促加強緊急防疫 未來80日防疫戰
今日
【北韓疫情】金正恩促加強緊急防疫 未來80日防疫戰
交通科技 科技產品 航空 太空人 SpaceX 美國太空總署

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間19:00）

下一篇文章

【美國大選結果】拜登將就重建經濟演說 團隊冀本周確認結果（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【美國大選】特朗普首稱拜登勝出大選 但澄清非認輸
【美國大選】特朗普首稱拜登勝出大選 但澄清非認輸
新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間19:00）
【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化
【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化
【美國大選】特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）
【美國大選】特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）
【美國大選結果】拜登將就重建經濟演說 團隊冀本周確認結果（不斷更新）
【美國大選結果】拜登將就重建經濟演說 團隊冀本周確認結果（不斷更新）