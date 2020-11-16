【iBond 2020】iBond 4239明天掛牌 暗盤升逾3% 你會開市沽定長綫持有?

明天除了有幾隻新股掛牌之外，亦是iBond（新上市編號：04239）的首日掛牌。根據輝立證券顯示，iBond暗盤以103.5元開市，較發行價100元升3.5%。



今次政府推出的iBond一共收到45.64萬份有效申請，申請的債券本金總額達383.62億元。是次最終發行額為150億元，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲4手。19.64萬份認購三手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的26萬份申請(即認購三手以上者)，均將先獲發三手債券，並進行抽籤，其中23.09萬份申請將獲配發多一手債券。

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記者：張以正