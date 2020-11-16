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【新冠疫苗】疫苗研發公司BioNTech：明年冬季有望恢復正常生活

環球政經 18:16 2020/11/16

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美國輝瑞（Pfizer）藥廠和德國生物科技公司BioNTech（BNTX）研發的新冠病毒疫苗進展是全球現時的焦點，周日（15日）BioNTech的首席執行官 Ugur Sahin 表示，在疫苗的幫助下，人們有望於明年冬天恢復正常生活，但在此之前，明年夏天進行大規模的疫苗注射極其重要。

Sahin指假如一切進展順利的話，有望在今年年底至明年年初開始分發疫苗，目標是在明年4月交付3億劑疫苗。他指明年夏天是與病毒對抗的重要時期，因為夏天感染率會有所下降，如果疫苗接種率高，預計到明年冬季，生活有機會恢復常態。另外他亦有信心，疫苗可以把病毒的傳染概率降低一半，

目前已經有大約4.4萬人參與了該疫苗的測驗，但是疫苗產生的抗體能夠持續多久，依然是未知數。另外Sahin稱，今年冬季全球疫情仍將嚴峻，因為短期內疫苗仍無法發揮很大作用。

BioNTech股價現報106美元，上周公布疫苗最新消息後，該公司股價大漲，上周單周升幅錄得15.2%。

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編輯：李勝男

生物科技 美元 德國 疫情 美國 疫苗
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