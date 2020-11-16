【東京奧運】國際奧委會主席：觀眾運動員料要打疫苗

▲ 國際奧委會主席巴赫與日本首相菅義偉會晤，巴赫預料東京奧運會運動員及入場觀眾都要注射新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，原定今年夏季舉行的日本東京奧運，因新冠肺炎疫情押後一年舉行。國際奧委會主席（IOC）巴赫周一（16日）與日本首相菅義偉會晤，巴赫表示有信心容許觀眾入場觀賞比賽，但預料屆時運動員及入場觀眾都要注射新冠肺炎疫苗。

【日本疫情】確診連續2日創新高 東京醫院及大學爆疫 【下一頁】

【美國疫情】一周急增百萬確診 多州加強限制措施 【下一頁】

巴赫（Thomas Bach）乘坐包機周日（15日）抵達東京，也是他在新冠肺炎疫情爆發後首度訪日。他表示在保護及基於尊重日本民眾的前提下，國際奧委會將作出努力，盡可能讓更多人參與東京奧運盛事。

巴赫指出注射疫苗是確保東京奧運可安全舉行的重要措施：

假如疫苗能夠面世，屆時奧運會參賽者和訪客都要接受疫苗才能來臨。 （Olympic participants and visitors will arrive here with a vaccine if by then a vaccine is available.）

巴赫形容上述做法將令所有人充滿信心，明年可讓觀眾進入會場觀賞賽事，同時可享受一個安全的環境。

【Workation】日本樂園變辦公室 可坐摩天輪高空工作 【下一頁】

東京奧運將於明年7月23日開幕，奧運會和殘奧會的規模龐大，估計會有1.54萬名運動員參與賽事，更有大量教練、裁判、贊助商、媒體人員入境。

不少日本民眾憂慮明年舉行東京奧運，或會增加日本爆發新一波疫情的風險。但日本首相菅義偉強調，日本決心在明年夏天舉辦東京奧運，藉此證明人類已經擊敗新冠肺炎病毒。

在巴赫與菅義偉會晤後，日本奧運相橋本聖子強調巴赫與菅義偉只是以具前瞻性的方式交談，表示東京奧運並非沒有疫苗就不能繼續前進。

責任編輯：鄭錦玲