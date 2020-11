【東京奧運】國際奧委會主席：觀眾運動員料要打疫苗

新冠肺炎疫情全球大流行,原定今年夏季舉行的日本東京奧運,因新冠肺炎疫情押後一年舉行。國際奧委會主席(IOC)巴赫周一(16日)與日本首相菅義偉會晤,巴赫表示有信心容許觀眾入場觀賞比賽,但預料屆時運動員及入場觀眾都要注射新冠肺炎疫苗。

巴赫(Thomas Bach)乘坐包機周日(15日)抵達東京,也是他在新冠肺炎疫情爆發後首度訪日。他表示在保護及基於尊重日本民眾的前提下,國際奧委會將作出努力,盡可能讓更多人參與東京奧運盛事。

巴赫指出注射疫苗是確保東京奧運可安全舉行的重要措施:

假如疫苗能夠面世,屆時奧運會參賽者和訪客都要接受疫苗才能來臨。

(Olympic participants and visitors will arrive here with a vaccine if by then a vaccine is available.)