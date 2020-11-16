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【中美角力】特朗普任期尾聲　擬推更多對華強硬政策

環球政經 19:00 2020/11/16

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美國大選日已過兩周，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已經宣告勝利，並開始入主白宮的過渡期工作。不過美國總統特朗普（Donald Trump）仍未承認敗選，據美國政治新聞網站Axios引述不願透露姓名的華府官員稱，美國總統特朗普（Donald Trump）計劃於任期最後數周對中國實施多項強硬措施。

報道指出，特朗普極有可能會以侵犯人權或對美國國家安全構成威脅為理由，宣布對更多中國企業、政府部門與官員實施制裁。報道還引述美國國家安全委員會發言人John Ullyot稱，依照這些措施的執行方式，倘若中國不作出重大政策轉變，要把逆轉有關行動將引發嚴重政治後果，意在為拜登上台後製造更多難題。

【中美角力】特朗普再簽行政命令　禁投資31間涉及中國軍方企業【下一頁

上周四（12日），特朗普已經簽署了行政命令，禁止任何美國企業及個人投資31間中資企業，並禁止買賣這些企業股票，包括中移動（00941）、中電信（00728）及華為等均受波及，華府指這些企業涉及中國軍方背景，威脅美國國家安全。

【中美角力】特朗普再簽行政命令　禁投資31間涉及中國軍方企業【下一頁

【美國大選結果】特朗普拒絕承認敗選　拜登：情況「尷尬」但無阻政權交接【下一頁

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編輯：李勝男

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