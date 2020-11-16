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【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 被要求去吃米粉湯

名人薈萃 19:01 2020/11/16

分享：

有一位香港朋友，看完我這個「認真吃早餐」之後，問我什麼時候會寫米粉湯？我立馬拋出幾間放在我口袋內的名單給他，他也馬上回一張把輪椅上的傷者推到懸崖的圖片給我。哈哈～～

所以，我決定今天的早餐，就去吃我這位香港朋友目前沒辦法吃得到的台式米粉湯🥰

這家米粉湯的地點，就在林森南路的巷子裏。其實這條巷子的兩旁都是賣吃的，是我在某一天來這裏尋找滷肉飯時，無意中發現的。

早餐時間，並不是每一家店鋪都有營業，巷子裏的人潮也不算多，但唯獨這間米粉湯店，看到最多人影。還沒走到店裏，已被門口一大鍋煮得沸沸騰騰的米粉湯的香氣吸引住。還沒找位置坐下，就馬上點餐。

第一樣點的當然就是米粉湯（25元台幣），然後今天準備點兩樣小菜，第一樣是豬心（50元台幣），另外一樣我本來想點蘿蔔補充一下纖維素，但老闆說蘿蔔還沒好，可是我又不想點燙青菜，所以就讓自己多吃一份肉，結果就點了一份脆骨（20元台幣）。

老闆手腳很快速，不到3分鐘全部餐點都上桌，我馬上用湯匙先喝一口湯。這家米粉湯的湯頭算是比較清淡，但味道仍然足夠，而且還有股豬骨香，總比那些死鹹的湯頭好很多。再來就是把放在米粉上面的店家自製的蝦皮油蔥酥拌一拌，我個人喜歡加入胡椒粉，然後挖一口塞嘴巴裏，因為胡椒粉的化學作用，把整碗米粉湯和油蔥的味道大大提升，香氣充滿在整個嘴巴裏。至於米粉，咬下去帶點脆脆的，口感還算可以，但絕對夠入味。

兩樣小菜，豬心的口感和味道都是平常臺灣黑白切的水準，但絕對不會像有一些店的黑白切帶一股內臟的膻味。反而我們欣賞他們的脆骨，骨真的夠脆，帶一點點肉，有爽脆口感，也有肉的鮮味。

吃完的時候才發現桌上的辣椒醬，除了紅紅的辣椒之外，還有我最喜愛的豆豉香。

下次要多點一些黑白切，為了嚐嚐看他們的辣椒醬。

地址：台北市中正區林森南路61巷3號

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活 

 

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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