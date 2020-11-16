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【濠賭股】澳門擬修改博彩法　明年起對所有娛樂場進行實地資產審查

宏觀解讀 18:13 2020/11/16

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澳門擬修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》。

澳門行政長官賀一誠今天（16日）發表《2021年財政年度施政報告》，當中包括修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》，意味澳門政府擬對博彩業採取進一步監管行動，預計相關修訂將於2021年第4季完成。

澳門行政長官賀一誠表示，由於今年旅遊博彩業收入大幅度萎縮，上半年澳門GDP下跌近58.2%，現時澳門經濟仍受到產業結構單一問題困擾，疫情令澳門「過度倚賴博彩業的脆弱性」更為突出。因此，澳門社會已感受到「一業獨大」為經濟與社會發展所帶來的巨大風險。

內文亦指，縱使過往政府在旅遊博彩業基礎上縱向發展，拓展澳門多元化經濟產業，現時仍未能從根本上改變旅遊博彩業壟斷經濟發展的情況。

《娛樂場幸運博彩經營法律制度》是甚麼？

施政報告附錄二詳細提到，該項法律條文為第 16/2001 號《娛樂場幸運博彩經營法律制度》。據了解，當中規管範圍涵括賭場發牌制度、博彩特別稅及營運賭場公司財力要求及相關資格等安排。

除及本身已有監管措施外，據施政報告附件內容，今年澳門政府計劃新增以下博彩業監管措施﹕

  • 於2021年第一季起開始，對所有娛樂場進行固定資產實地審查
  • 審查博彩中介人對客戶博彩戶口進行監控的情況
  • 更新及細化巨額交易匯報要求

澳門特別行政區長官賀一誠表示，將於明年提出修改博彩法，但實際情況將視乎公開諮詢而定。

相關文章﹕賀一誠稱目前將來都無意降博彩稅　永利跌逾2%

【輝瑞疫苗】濠賭股+旅遊股炒上　新秀麗飈兩成

【濠賭股】澳門料今年旅客量跌九成　考慮建旅遊氣泡

 

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編輯﹕賴奕羚

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