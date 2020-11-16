【港元定期存款】兩大行一周兩連減港元定存息 無懼長者iBond息3.5厘搶資

▲ 恒生及渣打今天再減港元定存息，兩行皆是不足一周再連削；當中渣打一個月乍現0.05厘低位。

追息族注意，再有兩間大行今天（11月16日）減港元定期存款息率，且不足一周兩連削；專家預計存息跌勢未止，追息族宜緊抓高息仍在，先鎖定特惠息。渣打 （02888） 上周才調低一個月短存，由0.18厘驟削0.08厘至0.1厘，今天又再微削此短存0.05厘，至乍現0.05厘低位。渣打是首間發鈔行於第4季帶頭減港元定存息，如今經歷兩度累減0.1厘後，竟現聊勝於無的超低息。

港元中長期定存最新息率，可按下圖了解

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同日恒生 （00011） 亦把短中長息齊降0.05厘，目前旗下3個月期新報0.45厘；半年及一年齊險守0.5厘。這間大行剛於上周四（11月12日）才全綫調低息率，把原本的短中長息劃一報0.6厘，在這短短3個交易天，已累削3個月0.15厘，半年與一年則累降0.1厘。

兩大因素下 存息易減難加

業界指，兩大因素令存息暫易減難加，包括︰

（1）受iBond2020 （新上市編號︰04239） 的向隅資金今天正式退款，涉資約233億元，加劇市場的水浸局面；

（2）且因一個月港元拆息8連跌，再乍現0.11厘的10年半新低，本來11月甫開局首周，已多達11間大小行追趕劈息快車；上星期的削息浪更加劇，再有11行鬥減，當中不少是連續兩周一減再減，最矚目的是連發鈔行及恒生也猛向存息開刀，遂料其它中小業界再跟減，加速存息的跌勢。

正因劈息浪加劇，現時一個月短存以滙豐的5厘問鼎高息榜，但專攻大戶，因龍頭行於11月初推炒股做定存享高息優惠，旗下「滙豐交易薈」推股票佣金6級制；每月交易額達4,000萬元或以上，兼送一個月年息最高5厘，以一萬元計，賺息41.6元；上限400萬元。

滙豐另有相同短存亦享兩厘超高息，但玩法亦較另類，指定理財戶須先把指定外幣作兌換，至少等值3萬港元的新資金；且要求特定數碼渠道開立，上限兩千萬元才享拋離同業的特高息。

集友1年港元定存息減至0.88厘

至於一年長息計，集友於上周兩連削，把一年期累降0.1厘，新息率跌穿0.9厘，罕現0.88厘的今年新低；但基於其它業界的削幅更多，這中資行仍穩守長息之首。而半年期方面，高息王有雙冠軍，為大眾財務及天星齊報1.1厘。

3個月的冠絕全城息率為5.2厘，由工銀亞洲提供，牌面上跑贏iBond兩厘的「墊底息」；亦勝俗稱「長者iBond」的銀債、今年更加息至3.5厘。惟業界提醒3個月以年息計，實質回報唯恐打折。

東亞銀行 （00023） 高級外滙市場策略師葉澤恆認為，一個月拆息繼上周一（11月9日）跌穿0.2厘後，更不斷走低；經歷8連跌後，今天乍現0.11厘，料反覆下試0.1厘大關。由於資金氾濫，銀行唯有猛減定存息。

專家料港經濟未回暖 缺誘因高息吸存

葉澤恆補充，現時與樓按掛鈎的拆息竟跟美息呈現「倒掛」，即港息罕有低於美息約0.02厘。萬一港元拆息失守0.1厘關，相信金管局或須出招，增發票據抽走流動性；而上一次因流動性過剩要追溯約於2017年8月，當時銀行總結餘約兩千億元，當局抽資後拆息才逐漸正常化。

星展香港經濟師謝家曦表示，本港剛公布第3季GDP，就算經濟數據按季度有改善，最壞情況已成過去；可是，新冠肺炎重創下，相信全年仍陷萎縮，再跌7%。及至明年才由負轉正，回升4%，難免令借貸需求疲弱，銀行高息吸存乏出路。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪