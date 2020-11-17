【教育積木人@iM網欄】向著「生活幸福感」出發！讓孩子培養「同理心」的設計思維

特朗普選舉前一直著力要美國退出聯合國，意圖如何暫且不述，但聯合國對國際社會，向來有指標性的作用，例如2015年世界教育論壇所發表的「仁川宣言」（Incheon Declaration）， 就探討了2030 年全球教育的未來願景，也促成了經濟合作與發展組織（OECD） 於 2018 年所提出的《教育 2030 的學習指南》。《指南》強調學生的「素養」（Competence）植根於個人的知識（Knowledge）、技能(Skills)、和態度與價值觀(Attitudes and Values)，而透過參與（Anticipation）、反思（Reflection）及行動（Action）最終以達成以「個人與社會的幸福(Well-Being)」為最終目標。名目繁多， 落實下去， 可以怎體現？

早前本港某間大學，舉行了一個講座，結合了設計思維(Design Thinking)的概念, 並就《教育2030》提出一些實際的教學例子。設計思維是史丹福大學著名的設計學院 “D-School” 所推廣的一套思考模式， 設計者需要從用家角度出發（同理心Empathy），針對用家所面對的難題及需要(需求定義Define)，創造出不同的解決方案(創意動腦Ideate)，並將意念轉化為一個原型(Prototype)，透過真實或模擬情境進行反覆測試(Test)。

舉個例子，當中有一位復康系的學生分享，他每天返學經過一間士多，都見到一隻後肢殘障的老狗，沒精打采，終日伏在地上，與士多老板娘傾談，知道老狗之前遇上車禍，其中一隻後腿切掉了，自此終日鬱鬱寡歡。復康系學生於心不忍，向士多老板娘了解過老狗過去的生活習慣，然後着手設計代步器。學生邀約三五知己一齊構思，由激發創作意念、設計草圖、初試樣版、測試、調整再嘗試，終於呈現出可行藍圖。然後學生到街市買了一架「阿媽級」買餸車，回到工場分件拆卸，把車輪變成老狗的後腿，而買餸車的扶手則橫架在老狗身上作支架。 終於，有製成品了，可以放在老狗身上試用，然後再觀察一段時間，看看老狗是否能適應？學生也可了解，加上代步器後，老狗的生活質素是否有提升？

以上的例子， 就是透過設計思維， 落實《指南》的學習方向，藉學生的個人復康知識及技能，待人處事的價值觀和態度， 也即是「素養」，透過細心歸納設計思維的「同理心」資訊，化為具體有創意的行動， 為殘障的老狗帶來「活動的自由」，從而讓牠的未來多點「幸福感」。學生在過程中， 活用知識、技能，通過合作，發揮創意固然重要，但更重要的是整個計劃的「初心」，也就是「對殘障老狗的同情憐憫」。蘇格拉底曾說過﹕「教育不是灌輸， 而是點燃火焰」。設計思維的「同理心」與OCED《指南》的「個人及社會幸福」基本上是殊途同歸，也就是教育需要為孩子「點燃的火焰」。因為有「同理心」，知識才會為人類社會帶來幸福及希望。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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