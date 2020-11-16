美國運通繼續支持本地商戶 推出新一輪推廣優惠 卡會員專享⾼達HK$125簽賬回贈

美國運通為了繼續支持本地商戶，推出本年度「愛‧賞‧地道」推廣活動的最新一輪優惠。

美國運通卡會員可支持本地商戶，在接近6,000間的參與商戶專享下列推廣優惠：

美國運通副總裁兼環球商戶及網絡服務部大中華區總經理梁志光表示：「本地商戶正計劃為年底節⽇旺季積極推廣業務。因此，美國運通亦希望藉著最新一輪『愛•賞•地道』優惠，繼續全力支持本港不同類型的店舖，幫助他們吸引更多顧客。」

「愛•賞•地道」推廣活動是美國運通早前在港推出、旨於為本地企業及卡會員帶來更⾼回饋價值的「#AmexBacksHK」計劃的一部分。卡會員可瀏覽美國運通「愛•賞•地道」活動網站http://bit.ly/amexlovelocal進一步了解活動詳情，或可到「#AmexBacksHK」網站了解其他最新優惠資訊：http://bit.ly/amexbackshk。優惠受條款及細則限制。

▲ 美國運通連續第五年在香港舉辦「愛•賞•地道」推廣活動，今年參與活動的本地商戶接近6,000間。消費者可瀏覽http://bit.ly/amexlovelocal了解詳情。

▲ 美國運通卡會員可透過「愛•賞•地道」網站的互動地圖，尋找在不同地區的參與商戶。詳情請瀏覽http://bit.ly/lovelocalmerchants。





關於美國運通

美國運通是全球服務公司，為客戶提供可提⾼生活品質及促使業務成功的產品、遠見和經驗。更多詳情，請瀏覽americanexpress.com/hk，或登入facebook.com/americanexpresshongkong，linkedin.com/companies/american-express，twitter.com/americanexpress及youtube.com/americanexpress與我們聯繫。

有關產品及服務之主要連結：簽賬卡及信⽤卡、商務卡、旅行支票、商戶服務、商務旅遊、保險服務及公司卡。

¹ 推廣期內，每張已登記之合資格美國運通卡只可於同一店舖享HK$25簽賬回贈一次，可享⾼達五次，即最⾼總值HK$125簽賬回贈。請先登記，再憑登記卡消費以享優惠。優惠只限⾸40,000張成功登記之合資格美國運通卡。

² 每張已登記之合資格美國運通卡每⽇於同一店舖最多可享一次折扣優惠。此優惠並不適⽤於分拆餐檯及／或分拆賬單。

（資料由客戶提供）