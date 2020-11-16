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【新股IPO】李小加：中概股回歸凸顯T+1重要性　「20年來不變，今天終於要變了」

新股IPO 17:49 2020/11/16

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港交所行政總裁李小加指，今天要做的是將IPO程序現代化，「20年來不變，今天終於要變了」。

港交所 （00388） 正就推出線上服務平台FINI（Fast Interface for New Issuance）進行諮詢，冀簡化首次公開招股（IPO）結算程序，由T+5縮短至T+1。行政總裁李小加指，若一切順利，港交所將成為全球第一個主要交易所，能夠將新股由定價到上市縮短至1日，並完成所有交割。

李小加指，過去已經接通了中港兩地的水，亦把魚換了，同時將資產擴充到其他地方，今天要做的是將IPO程序現代化，「20年來不變，今天終於要變了」。

港交所正就簡化IPO結算程序進行諮詢，詳見【下一頁】

他認為，完成招股程序後，沒有必要將錢鎖在一起那麼久，會對貨幣政策造成衝擊，因此有必要簡化中間程序，將IPO結算徹底現代化，完全數字化。

FINI料不早於2022年第二季推出

「今年有不少大規模新股，特別是大量中概股回歸，由於中概股已經交易，若（招股後）定價與上市有太長時間，風險很嚴重，因此有迫切需要進行改革。」

FINI的推出日期要視乎市場支持和準備情況而定，預期不早於2022年第二季推出。創新及數據實驗室主管Lukas Petrikas指，FINI是一個全新平台，參與者涵蓋不同層面，因此推出前要做好市場教育工作，並與大家商量。

相關文章：【李小加退任】李小加：港交所籌備3件大事可成未來10年基礎　「希望近期有些好消息」

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